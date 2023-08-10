全台通路「激省優惠」一次看！美式買10送10、洗髮精買1送1

▲家樂福指定商品下殺買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）



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省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，像是洗髮精、麥片等通通下殺買1送1，愛喝咖啡的民眾也有福了，2大超商分別祭出限時美式買10送10、特濃咖啡任選2杯88元等優惠，趕快把握便宜買。

大潤發



◎味味A排骨雞湯麵超值回饋包(80g*12包)

優惠：特價138元

期限：即起～8月24日

◎泰山不飽和調合油1.5公升

優惠：市價225元，售價112元

期限：即起～8月24日

全聯



◎桂格大燕麥片 嚴選薄片 1200g/盒

優惠：單盒299元，買1送1，平均一盒149.5元

期限：即起～8月24日

◎cama café 尋豆師 精選咖啡豆 中焙堅果/中淺焙花香/深焙焦糖 454g/袋

優惠：單袋特價486元，買1送1，平均一袋243元

期限：即起～8月24日

▲全聯推出指定麥片買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）



美廉社



◎香米/台東米/花蓮米（二等米）1公斤

優惠：市價140-150元/包，優惠價第2件75折，第3件6折

期限：即起～9月5日

◎統一滿漢大餐碗麵 蔥燒牛肉/蔥燒豬肉/珍味牛肉

優惠：市價59元，特價任選2碗100元

期限：即起～9月5日

家樂福



◎台鹽絲易康植萃健髮洗髮精（柔順輕盈、控油抗屑、蓬鬆豐盈）／500ml

優惠：498元買1送1

期限：即起～8月30日

◎曼秀雷敦激活保濕醒膚凝露／145ml

優惠：320元買1送1

期限：即起～8月30日

愛買



◎奇動能量飲系列235ml*4罐

優惠：156元買1送1

期限：即起～8/30

◎原萃茶品系列580ml*4瓶

優惠：特價69元，平均每瓶17.25元

期限：即起～8/30

好市多



◎科克蘭鮮蝦酪梨壽司組合（21入）

優惠：原價499元，特價449元，現省50元

期限：即起～8月13日

◎金頂鹼性3號／4號電池（40入）

優惠：原價435元，特價335元，現省100元

期限：即起～8月13日

7-11



◎特大杯美式

優惠：買10送10（OPEN POINT行動隨時取限定）

期限：即起～8月14日

▲7-11推出哈根達斯雪糕／迷你杯任選買3送2、買10送10。（圖／7-11提供）



◎哈根達斯

優惠：雪糕／迷你杯任選買3送2、買10送10

期限：即起～8月15日

全家



◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～8月22日

◎百種指定小寶特飲料

優惠：同品項同價位可享「第2件6折」、「買3送1」優惠

期限：即起～9月5日

OK mart



◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎輕食組合

優惠：買淺草宿六聯名飯糰或六扇門聯名涼麵任1項，「加10元爽喝原萃日式綠茶580ml」1瓶

期限：即起～8月23日

萊爾富



◎大杯特濃美式／拿鐵

優惠：任選2杯88元

期限：即起～8月22日