瘦弱女便祕10天肚子異常隆起！醫開刀驚見「20kg糞便」器官全移位

▲女子便祕10天，腹部脹痛、胸悶氣閉。（示意圖，取自免費圖庫Pexels）

圖文／鏡週刊

大陸杭州一間醫院7日公布1個病例，1名53歲的瘦弱女子便祕10餘天，肚子隆起，經過手術治療後，醫生竟從她的腸子取出近20公斤的糞便，相當於1條巨大的蟒蛇。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市1所醫院7日公布1個病例，1名53歲的女子阿花（化名）長期便祕，最近5年情況尤為嚴重，嘗試各種療法都無用，近期則是平均5至6天才得以順利排便1次，這回更是便祕了10多天，她的肚皮因宿便隆起，甚至觸摸阿花的肚皮就能明顯感覺大便的形狀，讓她嚇得前往醫院治療。

經過醫院檢查後，發現阿花患有巨結腸症，身體內的糞便讓腸子嚴重擴張，直徑超過20公分，佔據肚子近1/3的空間，導致肝、胃及小腸等器官被擠壓到移位，需要進行手術治療。而經手術後，醫療團隊從阿花的腹中取出將近20公斤的糞便，猶如1條1公尺長的大蟒蛇。

▲腹中的糞便讓腸子直徑擴張超過20公分。（翻攝自新浪新聞）

消息傳開後，引來網友熱議，不少網友直呼，「醫生真的不容易」、「一下子瘦了20公斤」、「這大蟒應該風乾保存起來，警示大眾關注腸道健康」、「我也拉過一次，超長超粗的，差一點暈過去，極為難受」、「20公斤是什麼概念，4個我的貓」。

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