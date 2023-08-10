【更生好物每周報】捲出新生　蛋捲下的大哥人生

▲新竹傳說中的大哥手作，蛋捲飄香。（圖／臺灣更生保護會新竹分會）

記者吳銘峯／台北報導

曾經犯下販毒、教唆殺人等重罪的阿誠，在獄中待了很長的時間，但也因此在獄中學得好手藝。出獄後的阿誠洗心革面、重新開始，一開始先在夜市擺攤，之後終於找到店面，培養出忠心客群，開設了店面，並以「大哥手作」打響名氣，人生能夠重來。

危機就是轉機 大哥手作蛋捲出爐

鐵板上香濃的麵皮，等待著時機捲起，數秒鐘的時間，散發出濃濃的奶香，這是阿誠所製作出來的大哥手作蛋捲。

熟悉的動作已經成為了日常，從麵糊製成到蛋捲成形，每個步驟都是多年經驗的累積，經歷了漫長的過去，對未來的每一刻更加珍惜。

阿誠曾犯教唆殺人、吸毒、販毒等罪刑，受到嚴厲的制裁，也逝去多年青春，當時為了遠離原環境獨自北上生活，藉由在獄中所學習到的技能，阿誠捲起袖子，開始進入蛋捲的世界，築起一片屬於自己的小天地。

堅持用料 捲出新生

蛋捲的美味來自於大哥用心的選材，使用日本鳥越製粉、日本上白糖、法國動物性鮮奶油、法國發酵奶油，以及不含任何添加物，將比例調製成最合適的口感，一起鍋便可享受到這份獨特的美味。

創業初期，阿誠與更生保護會新竹分會貸款添購器材，一步步透過的調整與改變，也在更生保護會新竹分會的輔導與支持下，阿誠的故事也因此鼓勵了更多更生人。

至今生意逐漸上軌道，並擁有屬於自己的客群，藉由起手努力打拼，使這份手作美味增加更多人品嘗的機會，而各式蛋捲口味也豐富了產品的選擇，並拓展至各式蛋糕西點。危機就是轉機，在多年的打拼下，大哥捲出了屬於自己的金黃人生。

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▼阿誠努力不懈，不僅蛋捲出名，其他糕點也受歡迎。（圖／臺灣更生保護會新竹分會）