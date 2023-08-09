　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Z大於B了嗎？Y’s Day週三青年日　探討從服貿爭議看台灣經濟安全

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Y’s Day「週三青年日」9日探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」

這場活動由中華亞太菁英交流協會代秘書長吳瑟致主持，現場邀請的來賓與學者專家，包括：立法委員范雲、經濟學家洪財隆、中央大學經濟系教授邱俊榮、新北中和區立委候選人吳錚﹑正常國家文化基金會政策中心主任黃郁芬、中經院第一研究所助研究員，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

座談結束後，主持人與現場青年們針對「兩岸監督條例」、「臺灣對中國的依賴性」、「如何提高戰爭成本以保護臺灣」、「中國共產黨藉由文字遊戲進行不公平貿易競爭」、「服貿協議造成的中國移民破口」、「主張服貿協議是壞還是笨」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。

主持人吳瑟致首先提到，全球永續發展備受關注，經濟的成長及穩定是其中重要的一環，各國愈來愈重視經濟安全，特別是要防範經濟脅迫。近年來，西方民主國家積極打造安全的全球供應鏈，就是要抗衡來自中國的經濟威脅，而台灣科技產業在全球舉足輕重，更必須留意當前的國際情勢發展。

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲經濟學家洪財隆。（圖中）

經濟學家洪財隆表示，「貿易」和「貿易協定」是兩回事。貿易就是鄰居之間的交流，兩岸一水之隔，經貿蓬勃發展是理所當然，但簽訂貿易協定則完全是另一回事。貿易協定和區域經濟整合都有階段性，包括關稅同盟、共同市場、貨幣同盟、政治同盟，各種整合協議都很可能帶有政治意涵，例如，俾斯麥就是透過關稅同盟，最終統一德國。2014年的「太陽花運動」是由簽訂「ECFA（兩岸經濟合作架構協議）」的爭議而引發；ECFA本身就是不完整、奇怪、山寨版的自由貿易協定，更涉及國內市場的開放，特別是專業人士的移動，對勞動市場的衝擊非常巨大。

中央大學經濟系教授邱俊榮認為，自由貿易協定的關鍵在於選擇夥伴，如果夥伴的市場偏好是粗製濫造、削價競爭，台灣為迎合市場也將向下沈淪，這對產業升級和薪資提升都非常不利。當年主張簽訂兩岸服貿協議者強調「台灣可藉服務業相對優勢吃定中國市場」，「利大於弊」，如今看來，這種所謂利多更顯虛幻，看不到利，弊倒是仍存無減，工總日前甚至發表白皮書希望「政府協助台商回臺」，兩相對照之下，令人非常感慨、不勝唏噓，服務貿易協定的受害者包含為數眾多的中小型國內服務業者、從業人員與「產業根基」，所得分配惡化效果明確，只會使低薪問題更加惡化難解。

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中央大學經濟係教授邱俊榮。（圖中）

立委范雲也分享當年參與「太陽花運動」的經驗指出，她與幾位過去有學生運動經驗的教授一起組織「街頭民主教室」，動員學者從不同專業角度解釋「服貿是什麼」和「為何反對服貿」，這是非常好的民主洗禮。

范雲直言，「不對稱的貿易依賴永遠是危險的」，特別是台灣依賴的竟然是敵對的中國，這必須反對到底。她透露，當年有兩岸學者斷言「貿易會讓台灣傾向和中國統一」，但台灣青年在「太陽花運動」中挺身而出，造就世界唯一成功的反全球化社會運動；現在回頭看，更是最早的「對中警覺」發聲，引領現今世界降低中國風險的潮流。

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立委范雲。（圖中）

▼2024新北中和區立委候選人吳錚。（圖中）

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

目前正投入競選新北中和區立委的吳崢，他在「太陽花學運」中曾擔任媒體組組長。吳錚表示，貿易和貿易協定確實要分清楚；近來有媒體回顧ECFA，發現早收清單中的項目僅占兩岸貿易的6%，顯示這些年來即使沒有談成貿易協定，台灣與中國仍有貿易往來，因此貿易必須綁定貿易協議是早該被破除的迷思。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，Y’s Day「週三青年日」旨在打造「本土的、公共的、政策的、知識的平台」，樂見各系列活動的參與者和合作夥伴都愈來愈多。現在除「認識中國」、「司法改革」系列活動外，未來亦將以「看見台灣」、「鏈結世界」和「公正轉型」共五大主軸出發，讓台灣民眾，特別是青年們理解世界正在發生的事情，同時為青年發聲。

對於此次座談探討服貿爭議，董思齊說，20世紀中葉開始，世界各國開始推動關稅貿易協定，希望能系統性地以自由、非歧視，還有多元化的三項原則來推動互利互惠的自由貿易。在冷戰結束的時代背景與「全球化」的時代思潮下，為規範與促進國際貿易的發展，上個世紀末又出現「世界貿易組織」的集體努力，希望能系統性地調解各國貿易紛爭。在這個脈絡之下，促進經濟一體化、消除貿易壁壘以及允許貨品與服務流動的雙邊或多邊FTA（自由貿易協定），一時之間被許多國家視為推動經濟成長的萬靈丹。

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫副執行長董思齊。（圖中）

董思齊指出，以出口導向經濟為主的台灣雖成功加入WTO，但受中國影響，除和紐西蘭與新加坡簽署經濟協定之外，台灣難以推動與邦交國之外的其他國家正常的貿易協定，至今也難以加入區域間的經濟合作組織。雖說如此，根據「中國自由貿易區服務網」的登錄，中國目前與其他國家簽訂的總數亦僅有19個，且絕大多數都不是先進國家。由於簽訂自由貿易後必須承擔更多貿易自由化的義務，顯見比起Free Trade(自由貿易)，自豪為世界第二大經濟體卻又不想放棄「發展中國家」待遇的中國，更擅長的是佔盡其他國家便宜的Free Rider Trade。

董思齊指出，原本的自由貿易模式雖然可促進不同國家之間經濟分工與合作，某種程度可以促進經濟的成長與發展，但面對可以輕易地可觀察的不確定風險，擁有主權的「國家」才能保護自身國民的權益，過去三年疫情之下的世界局勢就是最好的例證。

此外，世界各國也逐漸意識到，比起價格或關稅減免，安全且穩定與可信任的供應鏈更加地重要，因此，側重「公平且有彈性的貿易」、「具有韌性的供應鏈」、「推動基礎設施、乾淨能源與減碳」，還有「整合租稅和反貪腐」的「印太經濟架構」與「台美21世紀貿易倡議」已超越傳統自由貿易協定著重於關稅減讓和市場准入的議題，進而成為模式更先進、更能確保國家安全，同時更具有體制吸引力的跨國合作模式。台灣青年在了解世界經濟發展趨勢的同時，也應一同省思，為何有人會選在此時此刻，再次提出十年前已被時代和台灣民眾揚棄過的兩岸服貿協議。

▲Y’s Day「週三青年日」，9日晚間舉行認識中國系列第5場座談活動，與青年學生們共同探討從服貿爭議看台灣的經濟安全，「Z大於B了嗎？」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲（由左到右）王國臣、吳崢、范雲、吳瑟致、洪財隆、邱俊榮、黃郁芬、董思齊。

ET快訊
快訊／士林嚴重車禍　單車男疑闖紅燈遭汽車撞飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Z大於B了嗎？Y’s Day週三青年日　探討從服貿爭議看台灣經濟安全

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色　何時幫年輕人講話

愛沙尼亞前總理見蔡英文讚台灣人　「更欣賞台灣蓬勃的經濟發展」

大進場就花32分鐘！郭台銘號召主流民意　誓讓民進黨再輸一遍

郭台銘造勢破2萬人　國民黨議員：作夥拼當選！郭才有關公精神

黃捷解釋「物化」定義：對人基本尊重　就不會一句話激怒女性

力挺賴品妤cos「那叫專業」！焦糖開嗆館長：用物化自己招攬生意

黃智賢酸「徐巧芯好大，我好怕」　她反擊：沒發現挺你都綠營側翼

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

確保安維任務萬全　國安局舉行實兵模擬操演

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

張育成確定遭紅襪DFA　教頭：仍有球隊對他有興趣

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

Z大於B了嗎？Y’s Day週三青年日　探討從服貿爭議看台灣經濟安全

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色　何時幫年輕人講話

愛沙尼亞前總理見蔡英文讚台灣人　「更欣賞台灣蓬勃的經濟發展」

大進場就花32分鐘！郭台銘號召主流民意　誓讓民進黨再輸一遍

郭台銘造勢破2萬人　國民黨議員：作夥拼當選！郭才有關公精神

黃捷解釋「物化」定義：對人基本尊重　就不會一句話激怒女性

力挺賴品妤cos「那叫專業」！焦糖開嗆館長：用物化自己招攬生意

黃智賢酸「徐巧芯好大，我好怕」　她反擊：沒發現挺你都綠營側翼

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

確保安維任務萬全　國安局舉行實兵模擬操演

生完小孩狂被叫媽媽！她心累喊「我有名字啊」　釣出一票女生+1

營養師曝無花果「高營養價值」，抗疲勞、養顏美容都在內

「橘色惡魔」在台灣引起旋風　入選世界尊敬百大日人

台灣很多人都會喝　年輕人1飲料「連喝1個月」慘換腎保命

PTT「小妹哥」認了是生理女！公布懷孕餵奶照：裝偽娘是想紅

AUKUS協議下一步　美國國防部考慮於「澳洲測試飛彈」

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水「連撞10車」釀3傷　1人遭拖行30m

七夕好孤獨？　加入脫單行列「月老專屬包廂」匿名放膽聊

失智症兇手之一是「空污」？　台大專家：英研究9年可信度高

毛茸版芭比來啦！《鈔級布偶》搬來上萬隻「豆豆娃」戰男女平權議題

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

政治熱門新聞

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

黃捷正式加入民進黨　許智傑全力支持：看成自己女兒

尚書大人勸館長不該點名賴品妤：這角色失敗

郭台銘造勢破2萬人　國民黨議員：作夥拼當選！郭才有關公精神

賴品妤cos叫專業！焦糖開嗆館長物化自己

大進場就花32分鐘！郭台銘號召主流民意　誓讓民進黨再輸一遍

Z大於B？Y’s Day探討從服貿爭議看台灣經濟安全

黃智賢酸「徐巧芯好大，我好怕」　她反擊了

拒缺電！侯友宜、賴清德、柯文哲能源主張比一比　一張圖一次看懂

愛沙尼亞前總理見蔡英文讚台灣人　「更欣賞台灣經濟發展」

黃捷解釋物化定義：尊重就不會一句話激怒女性

中常會查備轉容量率　賴清德：台灣其實不缺電

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　意識不清送醫

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

老高上傳最新影片「鄭重道歉」2萬粉衝觀看

即／18歲男衝撞待轉區3傷！10多車全毀

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

獨／林襄恐因禁愛令離隊？領隊回應了

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄火辣應援　粉絲挺：馬傑森比孫生帥

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面