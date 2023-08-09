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社會 社會焦點 保障人權

女警一句話讓他變乖！台南22歲藥頭深夜出沒　雙黃線迴轉慘了

記者林東良／台南報導

台南市警二分局中正派出所副所長顏呈叡、警員邱黃秉義，8日凌晨執行巡邏當中，於3時50分在康樂街時發現1輛自小客車違規跨越雙黃線迴轉，經員警上前攔查，查獲22歲邱姓駕駛持有愷他命K盤、愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警二分局中正派出所，查獲22歲邱姓駕駛持有愷他命K盤、愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局中正派出所，查獲22歲邱姓駕駛持有愷他命K盤、愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局中正派出所，查獲22歲邱姓駕駛持有愷他命K盤、愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，22歲邱男一下車即為員警聞到滿身k味，又在其開車門準備拿取手機時，在車門旁發現一只愷他命K盤，後續也在員警後續到場支援下，在女警吳桂卿一句：「你都持有吸食毒品之k盤了，竟還敢說沒有吸毒嗎？」邱男始乖乖配合受檢並自車門旁置物處內再起獲一盒毒物，內裝有愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等。

▲台南市警二分局中正派出所，查獲22歲邱姓駕駛持有愷他命K盤、愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方調查，邱男半夜前來中西區訪友，也因朋友外出未遇準備駕車返回安南區住處，卻因雙黃線違規迴轉為員警發現攔查。案經員警當場逮捕並將其帶回所內實施毒品及尿液檢驗，均呈現第三級毒品反應，全案調查後依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並將擴大追查毒品來源。

▲台南市警二分局中正派出所，查獲22歲邱姓駕駛持有愷他命K盤、愷他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克等，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局表示，本案員警深夜巡邏當中保持高度警覺性，於盤查可疑人車當中，相互機動支援展現專業技巧來突破犯嫌心房，順利起獲大量毒品送辦；也將持續運用各項勤務作為，落實執行「清源專案2.0」工作，全面淨化社會環境。

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