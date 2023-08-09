台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者賴文萱／高雄報導

晶圓代工龍頭台積電日前曾對高雄廠計畫進行調整，由原先設定的28奈米改為先進製程，昨日台積電發言體系首度證實表示，內部已經確認將設2奈米廠。對此，高雄市長陳其邁表示，市府從過去到現在都保持緊密合作，會全力協助，讓建廠更順利。

陳其邁今被問及台積電高雄廠是否確定為2奈米廠？他表示，市府一直跟台積電保持最密切的合作，也會做企業最堅強的靠山，因為整個製程的調整，從過去的28跟7奈米到調整為先進製程，當然也會有很多配套，包括水電等等的相關事項要做同步調整。

陳其邁強調，市府從過去到現在都保持緊密合作，當然製程改成先進製程要做調整的時候，一定會在必要的這些協助，「我們都全力來協助，讓建廠能夠更順利。」

台積電高雄廠計畫曾多次改變，先是傳出決定撤出，後來台積電總裁魏哲家4月時於法說會上指出，高雄設廠計畫有調整，不過並非外傳的撤出，魏哲家說：「28奈米的計畫會改成專注在更先進的製程。」

據了解，台積電對先進製程定義以7奈米以下產品為主，而非原先設定成熟製程的28奈米產品，但當時台積電僅表示將作先進製程，並未明確指出為何種製程。

▲台積電總裁魏哲家。（圖／台積電提供）

魏哲家當時表示，高雄計畫部分，從公司看到的市場情況，最早是看到28奈米需求非常高，所以高雄一開始計畫做28奈米製程，但由於市場變化太快，且台積電在日本也有28奈米廠計畫，為了避免過多產能，且台積電目前有日本廠28奈米計畫，這是第一座28奈米產能，還有南京廠，也就是第二座，然後歐洲也可能會有車用的，有可能變成第三座28奈米產能。

因此，魏哲家說：「我們不認為高雄再做28奈米廠計畫，是一個經濟上考量最好的選擇，所以我們改成做先進製程，也就是目前我們還很缺的產能，而且高雄和台南很近，可以互補，且更有彈性。」

台積電發言體系昨日對此也表示，內部已經確認高雄將作為二奈米廠，但其他相關細節則並未透露。