　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者賴文萱／高雄報導

晶圓代工龍頭台積電日前曾對高雄廠計畫進行調整，由原先設定的28奈米改為先進製程，昨日台積電發言體系首度證實表示，內部已經確認將設2奈米廠。對此，高雄市長陳其邁表示，市府從過去到現在都保持緊密合作，會全力協助，讓建廠更順利。

陳其邁今被問及台積電高雄廠是否確定為2奈米廠？他表示，市府一直跟台積電保持最密切的合作，也會做企業最堅強的靠山，因為整個製程的調整，從過去的28跟7奈米到調整為先進製程，當然也會有很多配套，包括水電等等的相關事項要做同步調整。

陳其邁強調，市府從過去到現在都保持緊密合作，當然製程改成先進製程要做調整的時候，一定會在必要的這些協助，「我們都全力來協助，讓建廠能夠更順利。」

台積電高雄廠計畫曾多次改變，先是傳出決定撤出，後來台積電總裁魏哲家4月時於法說會上指出，高雄設廠計畫有調整，不過並非外傳的撤出，魏哲家說：「28奈米的計畫會改成專注在更先進的製程。」

據了解，台積電對先進製程定義以7奈米以下產品為主，而非原先設定成熟製程的28奈米產品，但當時台積電僅表示將作先進製程，並未明確指出為何種製程。

▲▼台積電總裁魏哲家表示，美國亞利桑那州的5奈米晶片廠已經開始動工。（圖／台積電提供）

▲台積電總裁魏哲家。（圖／台積電提供）

魏哲家當時表示，高雄計畫部分，從公司看到的市場情況，最早是看到28奈米需求非常高，所以高雄一開始計畫做28奈米製程，但由於市場變化太快，且台積電在日本也有28奈米廠計畫，為了避免過多產能，且台積電目前有日本廠28奈米計畫，這是第一座28奈米產能，還有南京廠，也就是第二座，然後歐洲也可能會有車用的，有可能變成第三座28奈米產能。

因此，魏哲家說：「我們不認為高雄再做28奈米廠計畫，是一個經濟上考量最好的選擇，所以我們改成做先進製程，也就是目前我們還很缺的產能，而且高雄和台南很近，可以互補，且更有彈性。」

台積電發言體系昨日對此也表示，內部已經確認高雄將作為二奈米廠，但其他相關細節則並未透露。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中華男籃宣布棄賽！
捷運站外虐狗　小黑滿身血死亡
靜宜女大生回台會被抓？　警方回應了
「手寫」改發票號碼　騙過40家超商銀行領33萬獎金
林襄姐弟戀　日網認出「胸口LOGO」同步心碎
張育成遭DFA　葉總分析：一定有球隊需要
10歲血癌女童「想當新娘子」結婚了　圓夢12天離世
女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新數據」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

侯友宜提擁核政見　朱立倫嗆民進黨：不服來辯

專家指台電虧損是「廢核的代價」　侯友宜：民進黨能源政策完全錯誤

批侯友宜變「擁核急先鋒」　民進黨：為選票背叛新北市民？

評藍營小雞黏柯文哲　綠高層：這就是「政治外遇」

「郭柯配」若成形　綠高層：民眾黨就像吻仔魚沒骨頭

他評郭柯侯　侯友宜「無言」、柯文哲「失言」、郭台銘「口出狂言」

台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

侯友宜明起台中兩天「類long stay」　赴鎮瀾宮合體顏清標

柯文哲遭藍綠批「濫用二備金」　黃珊珊反擊：平均動支率比馬、郝低

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

侯友宜提擁核政見　朱立倫嗆民進黨：不服來辯

專家指台電虧損是「廢核的代價」　侯友宜：民進黨能源政策完全錯誤

批侯友宜變「擁核急先鋒」　民進黨：為選票背叛新北市民？

評藍營小雞黏柯文哲　綠高層：這就是「政治外遇」

「郭柯配」若成形　綠高層：民眾黨就像吻仔魚沒骨頭

他評郭柯侯　侯友宜「無言」、柯文哲「失言」、郭台銘「口出狂言」

台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

侯友宜明起台中兩天「類long stay」　赴鎮瀾宮合體顏清標

柯文哲遭藍綠批「濫用二備金」　黃珊珊反擊：平均動支率比馬、郝低

日出茶太推海綿寶寶聯名　估帶動2位數成長商機

周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

集結30種異國美食！東南亞市集8／12登場　還有越式法國麵包競賽

王思佳父親節PO照歪樓　「花蓮之花」美貌曝光

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

臻鼎估PCB下半年逐步回溫　子公司鵬鼎將赴泰國設廠

世大運中華英雄返國餐會　彭名揚喊話亞運「奔著獎牌去」

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

中華男籃退出奧運預選賽！　籃協：基於代表隊安全考量

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

陳建仁酸南投未超前部署！許淑華不忍了

快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

侯友宜大轉彎喊「核一、二、三延役」　賴品妤：重啟個屁！

ET民調／高虹安5政策大檢驗　「大聯盟來台改善棒球場」滿意破六成　 79.7%最愛這項

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

郭台銘47年前嫩照公開！　4百人轟動喊爸

明年度退休金有望調漲　銓敘部回應了

上節目連環爆料引高層不滿限制發言權　蕭敬嚴請辭國民黨發言人

黃捷親曝「加入民進黨」原因

快訊／選總統時機曝？　郭台銘預告823：我在那時候會宣布

柯辦：團結一切力量　拒絕「郭柯配」

黃捷30歲入民進黨這些人也是　網：面對現實

快訊／爆致電建管處「關切」違建　黃瀞瑩喊告鏡週刊：絕無此事

更多熱門

相關新聞

台積電赴德設廠　王美花：深化台灣與歐盟合作關係

台積電赴德設廠　王美花：深化台灣與歐盟合作關係

台積電（2330）昨日董事會中核准赴德國設廠，以及高雄廠改為2奈米廠，對此，經濟部長王美花今（9）日表示，台積電到德國投資，一定有助於深化台灣跟歐盟間的合作關係；台積電在日本、德國投資，就可以讓高雄廠改為更先進的技術布局，因此改為2奈米廠。

美工會擋台積電500人簽證　郭正亮批：無理取鬧

美工會擋台積電500人簽證　郭正亮批：無理取鬧

台積電第2季「每股配息3元」12/14除息

台積電第2季「每股配息3元」12/14除息

黃捷正式加入民進黨　推薦人竟是黨內大咖

黃捷正式加入民進黨　推薦人竟是黨內大咖

快訊／台積電高雄廠製程定案！　公司證實：設2奈米廠

快訊／台積電高雄廠製程定案！　公司證實：設2奈米廠

關鍵字：

台積電台積電高雄陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面