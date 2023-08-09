更改開車出頭時狂藥頭超難搞　警耐心守候10hrs一下車逮人

▲▼藥頭生活作息驟變，台中警方耐心守候10小時，終於逮捕並搜出毒品。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市45歲陳姓男子吸毒也販毒，警方跟蒐2個月摸熟他的生活作息，也知道開車會橫衝直撞，日前清晨上門搜索赫然發現車子不見了，人有沒有在家？車子去哪裡？一組人調監視器，一組人繼續守在屋外，直到10小時後才確定人車都在某家汽車百貨，但貿然現身又怕陳嫌會開車衝撞，直到人下車才一擁而上，人是抓到了，員警又花了1小時才在車子夾層搜到毒品，魔高一尺，道高一丈。

台中市刑大偵五隊跟蒐得知，陳嫌都是白天開車外出賣毒，晚上待在家裡，開車送貨時，經常高速行駛，如入無人之境，幾個月來都是如此，日前清晨到他屋外埋伏，等他外出即跟蹤逮捕，但當天清晨5點多到達，車子竟不見了，那麼人還在不在家？要不要進去搜？

警方不敢大意，一組人調閱路口監視器，發現車子異常的在半夜3點多即開走，都在市區繞，走走停停；另一組人仍然守在屋外，直到下午3點多，才確定陳嫌開車正前往東區某家汽車百貨，於是所有警力全往該百貨集結。

由於陳嫌開車「神經神經」，經常橫衝直撞，警方擔心員警或是附近消費者會被衝撞，只好等著他下車，大夥才一擁而上，當場逮捕。

陳嫌堅不吐露毒品藏在哪裡，警方花了1個小時，把整輛車都翻遍了，才在後車箱的夾層搜到毒品，包括海洛因19包（含袋重25.6公克）、安非他命4包（含袋重11.94公克）、大麻1包（含袋重0.41公克）、注射針筒一批、分裝袋一批、磅秤、4萬1千2百元等，終於人贓俱獲。

警方訊問後，陳嫌坦承犯行，全案經台中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例第4條起訴，最輕本刑為10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。