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殉職警兒痛毆老母遭收押　她嚇到躲親戚家...怕放出來又施暴

▲▼勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞攝）

▲勇警緝毒中槍殉職，遺孀一手養大3子女，竟遭吸毒兒家暴「眼球出血」。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇／新北報導

時任台北縣刑警大隊小隊長林安順26年前槍戰殉職，小兒子說從國中就開始接觸毒品，10多年多次進出勒戒所，卻結交更多壞朋友，日前疑吸毒精神錯亂，一天內痛毆老母2次，老母親忍無可忍報警提告，但她擔心小兒子如果交保後會對她不利，嚇得躲到親戚家，至今心情還未平復，小兒子因違反家暴令及傷害罪，新北地檢聲押獲准。

小隊長林安順遺孀王女士26年來獨自撫養2女1子，但小兒子卻不學好，國中時期即接觸毒品，10多年來多次進出勒戒所，有槍砲、毒品、傷害及詐欺等前科，家人原以為勒戒後會讓他洗心革面，卻結交更多壞朋友，殉職父親的撫慰金也被他玩網路賭博遊戲及買毒敗光，讓王女士相當頭疼。

▼林男被移送後聲請羈押獲准 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男被移送後聲請羈押獲准，但小隊長遺孀王女士仍擔心驚怕，目前暫住親戚家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

6日凌晨1時許，25歲林男疑精神狀況不穩，揚言要毀壞家中客廳的神明桌的神像，遭67歲母親王女士阻止，他突然暴走出手痛毆老母親，造成她臉部擦挫傷、右眼結膜出血，警方到場依法受理報案並通報家暴，協助聲請暫時保護令，王女心疼兒子不願提告。

豈料不到24小時，當晚11時許，林男又情緒不穩再與王母起口角，過程中徒手打他2巴掌，王母嚇到躲到女兒房間並報警，警方到場將林男帶回派出所，親友對林男行為不但感嘆也相當憤怒，王母事後向兒子提告，訊後依傷害罪移送新北地檢署偵辦，新北地院也發出緊急保護令。

林男經新北地檢聲請羈押獲准。但王女士並未因此就安心，心情仍未平復，躲到親友家借住，她透過親友表示，即便小兒子被羈押，但仍擔心被放出來後會再次對她施暴；親友認為司法單位應該針對有暴力傾向的毒犯有其他處置方式，而不是讓他未戒毒又放出來，不但危害社會，家屬也擔心人身安全。

▼小隊長遺孀王女士仍擔心驚怕，目前暫住親戚家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男被移送後聲請羈押獲准，但小隊長遺孀王女士仍擔心驚怕，目前暫住親戚家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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