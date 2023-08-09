台中捷運大慶站驚傳虐狗！小黑「滿身血」趴路旁　她怒PO文緝凶

▲台中市大慶捷運站驚傳虐狗案，黑色浪浪滿身是血趴在路旁。（圖／翻攝IG／3.9homehome）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中捷運大慶站驚傳虐狗案！有網友在IG發文表示，6日下午4時許經過捷運站時，意外在無障礙通道發現一隻滿身是血的黑色浪浪，仔細檢視發現牠頭部、耳朵、舌頭都受傷，疑似遭人惡意拿刀割劃施虐，事後浪浪送到醫院進行手術，醫生還向原PO說，以牠身上的傷勢，若當天沒被發現救援，恐怕就要當小天使了。原PO憤怒發文緝凶，「狗狗到底做錯什麼，要這樣傷害牠？」台中警方也證實，目前已受理報案，將調閱監視器釐清案情。

原PO在IG發文表示，6日當天下午4時許經過大慶捷運站，發現一隻黑色狗狗趴在無障礙通道，原本以為牠在睡覺，因此選擇繞道不打擾，但經過時就覺得哪裡怪怪，回頭查看才發現狗狗竟滿身是血，當下立即尋求站長協助，並打電話通報1999。

原PO表示，在抓狗狗施打鎮定劑的過程中，不斷嘗試安撫牠、告訴牠「你沒事了，現在有人來救你了！」仔細檢查浪浪的傷口，發現頭部、耳朵，舌頭都有刀傷，推測是有人惡意持刀虐狗；而浪浪雖然滿身是血，但求生意志堅強，後續送往動物醫院手術治療。醫生還表示，狗狗的傷口非常嚴重，若當天原PO沒發現牠、及時救援的話，以牠的傷勢恐怕已經當了小天使。

該則IG貼文曝光後引起網友轉發，原PO憤怒緝凶，怒轟「牠到底做錯什麼？憑什麼可以這樣傷害無辜的毛孩？我只想找到這可惡的兇手，還給小黑一個公道！」

對此，轄區警方也證實當天大慶站確實傳出疑似虐狗案，目前已經受理報案，但要等市府動保人員檢傷確認是否為人為造成，再調閱監視器釐清案情，後續將配合市府共同查處。