　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新黨爆料賴惠員碩論「抄3本」　轟賴清德學倫打假球

▲▼新黨游智彬直球對決賴清德 再踢爆立委賴惠員學倫案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新黨爆料民進黨立委賴惠員碩論「一本抄三本」。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新黨桃園市第三選區（中壢）立委參選人游智彬今（9日）上午前往民進黨中央黨部前舉行記者會，指控競選連任的民進黨立委賴惠員碩士論文涉抄，涉嫌抄襲3名中正大學研究生高參發、陳璿仁、杜慶承的論文，民眾是「真心換抄襲」，而民進黨主席賴清德學倫標準浮濫，是打假球。他並把相關論文資料送交民進黨中央黨部，盼給賴清德查閱。

實際上，早在今年5月國民黨就已踢爆賴惠員的論文涉抄案，指她在中正大學的碩士論文涉嫌抄襲，經比對系統查詢後重複比例高達36.8%，當時賴惠員回應，今年3月就已經進行論文相似度比對、未超過校方標準，他們也願意再次送審，反批舉行記者會的立委參選人徐巧芯蹭聲量、逢綠必鬥，只要是民進黨籍的就惡意移花接木、蓄意扭曲。

游智彬今天上午進一步舉行記者會表示，賴清德在台南的「愛將」賴惠員拿3本論文來抄，這樣有符合學倫的高道德標準嗎？他控訴，賴惠員論文涉嫌抄襲3名中正大學研究生高參發、陳璿仁、杜慶承的論文，且連摘要都抄，抄襲另一名東海大學政治學系研究生劉玉婷，「這樣不要臉的立委，她今天圍繞在賴清德身邊，一起來欺騙台灣莘莘學子的感情」。

游智彬說，他接下來會去教育部舉報，賴清德的學倫標準太浮濫了，為什麼賴清德不敢徹查身邊的人的論文，就是因為他沒種、打假球。他拿出一顆棒球表示，未來國家領導人絕對不能打假球，狂酸「賴清德打假球」、「賴清德出來打球」。

對於游智彬指控，賴惠員稍早回應，中正大學已就她的學論案進行調查，一切靜待中正大學調查結果。 

▲▼新黨游智彬直球對決賴清德 再踢爆立委賴惠員學倫案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
帶300元南下見網友！　21歲女「公園散步」慘被丟包
快訊／台電虧4000億瀕臨破產！　王美花回應了
快訊／林襄爆熱戀馬傑森！　球團說話了　
林襄交往球員踩禁忌「下場離隊」？　經紀人急發聲
阿宏事件重演！　台中妹被網友丟包
快訊／將核電列乾淨能源！侯友宜主張「核一二三延役、重啟核四」
快訊／越南法國麵包檢驗出爐！　「3食品」驗出沙門氏菌
快訊／9縣市大雨特報！　大雷雨時段出爐
屁孩嗆「我天公之子」槍抵老闆腦！　媽見上銬急：他喝醉啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜喊「核一、二、三延役」　賴品妤：重啟個屁！一本正經講幹話

批民進黨騙完選票卻達不到非核家園　侯友宜：能源政策要回歸科學

謝典林挺「郭柯合」　邱毅：全體議長共識！郭台銘獨立參選路不通

館長批賴品妤「物化動漫」　她轟：瞠目結舌！一句話惹怒Coser圈

快訊／新黨爆料賴惠員碩論「抄3本」　轟賴清德學倫打假球

快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

柯文哲會議中喊「參選到底」　黃暐瀚曝「態度堅定2大理由」

快訊／2040無煤台灣！　侯友宜主張「以核減煤」延役核電廠

賴清德撕「台獨」標籤　獨派痛批「華獨金童」：已不是台灣建國派！

美工會擋台積電500人簽證　郭正亮批：無理取鬧

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

侯友宜喊「核一、二、三延役」　賴品妤：重啟個屁！一本正經講幹話

批民進黨騙完選票卻達不到非核家園　侯友宜：能源政策要回歸科學

謝典林挺「郭柯合」　邱毅：全體議長共識！郭台銘獨立參選路不通

館長批賴品妤「物化動漫」　她轟：瞠目結舌！一句話惹怒Coser圈

快訊／新黨爆料賴惠員碩論「抄3本」　轟賴清德學倫打假球

快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

柯文哲會議中喊「參選到底」　黃暐瀚曝「態度堅定2大理由」

快訊／2040無煤台灣！　侯友宜主張「以核減煤」延役核電廠

賴清德撕「台獨」標籤　獨派痛批「華獨金童」：已不是台灣建國派！

美工會擋台積電500人簽證　郭正亮批：無理取鬧

李玟爆「過世7天前曾輕生」被救回！　知情人控Bruce：隔天爽出國度假

弱勢族群活存年利率5%！王道銀推扶助存款　第一桶金不是夢

好消息！「書僮」克蕭即將於本周回歸　復出對戰洛磯

大英博物館外遭砍傷！男子手臂噴血　路人嚇壞奔逃

侯友宜喊「核一、二、三延役」　賴品妤：重啟個屁！一本正經講幹話

最快8月底前排放福島核廢水　日本漁民「強烈反對」

23歲男騎重機　台3線過彎自摔慘死

情侶冷氣吹15hrs「電費175元」　網喊唬爛！釣出本尊...反轉驚呆

中鋼旗下中盈投資等多家公司遭假冒詐騙　將報案提告

矢板明夫／麻生大力道挺台　以魯夫喻台日友誼長存

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

陳建仁酸南投未超前部屬！許淑華不忍了

快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

郭台銘47年前嫩照公開！　4百人轟動喊爸

黃捷親曝「加入民進黨」原因

明年度退休金有望調漲　銓敘部回應了

上節目連環爆料引高層不滿限制發言權　蕭敬嚴請辭國民黨發言人

柯辦：團結一切力量　拒絕「郭柯配」

黃捷30歲入民進黨這些人也是　網：面對現實

ET民調／高虹安5政策大檢驗　「大聯盟來台改善棒球場」滿意破六成　 79.7%最愛這項

南投300救災兵力未到位　國防部回應

特戰兵回鄉救災　見雙親受困含淚：我來了

快訊／爆致電建管處「關切」違建　黃瀞瑩喊告鏡週刊：絕無此事

更多熱門

相關新聞

麻生以魯夫喻台日友誼長存

麻生以魯夫喻台日友誼長存

正在台灣訪問的日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎，昨日上午出席了凱達格蘭論壇並發表演講，並接見蔡英文總統、賴清德副總統及台北市長蔣萬安。我認為麻生副總裁這次訪問台灣的目的有好幾個。最主要是在台海軍事對立越發嚴峻的局勢下，來給台灣加油打氣，並表明日本支持台灣的態度。

批民進黨騙完選票卻達不到非核家園　侯友宜：能源政策要回歸科學

批民進黨騙完選票卻達不到非核家園　侯友宜：能源政策要回歸科學

快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

快訊／2040無煤台灣！　侯友宜主張「以核減煤」延役核電廠

快訊／2040無煤台灣！　侯友宜主張「以核減煤」延役核電廠

賴清德撕「台獨」標籤　獨派痛批「華獨金童」：已不是台灣建國派！

賴清德撕「台獨」標籤　獨派痛批「華獨金童」：已不是台灣建國派！

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面