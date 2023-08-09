快訊／新黨爆料賴惠員碩論「抄3本」　轟賴清德學倫打假球

▲新黨爆料民進黨立委賴惠員碩論「一本抄三本」。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新黨桃園市第三選區（中壢）立委參選人游智彬今（9日）上午前往民進黨中央黨部前舉行記者會，指控競選連任的民進黨立委賴惠員碩士論文涉抄，涉嫌抄襲3名中正大學研究生高參發、陳璿仁、杜慶承的論文，民眾是「真心換抄襲」，而民進黨主席賴清德學倫標準浮濫，是打假球。他並把相關論文資料送交民進黨中央黨部，盼給賴清德查閱。

實際上，早在今年5月國民黨就已踢爆賴惠員的論文涉抄案，指她在中正大學的碩士論文涉嫌抄襲，經比對系統查詢後重複比例高達36.8%，當時賴惠員回應，今年3月就已經進行論文相似度比對、未超過校方標準，他們也願意再次送審，反批舉行記者會的立委參選人徐巧芯蹭聲量、逢綠必鬥，只要是民進黨籍的就惡意移花接木、蓄意扭曲。

游智彬今天上午進一步舉行記者會表示，賴清德在台南的「愛將」賴惠員拿3本論文來抄，這樣有符合學倫的高道德標準嗎？他控訴，賴惠員論文涉嫌抄襲3名中正大學研究生高參發、陳璿仁、杜慶承的論文，且連摘要都抄，抄襲另一名東海大學政治學系研究生劉玉婷，「這樣不要臉的立委，她今天圍繞在賴清德身邊，一起來欺騙台灣莘莘學子的感情」。

游智彬說，他接下來會去教育部舉報，賴清德的學倫標準太浮濫了，為什麼賴清德不敢徹查身邊的人的論文，就是因為他沒種、打假球。他拿出一顆棒球表示，未來國家領導人絕對不能打假球，狂酸「賴清德打假球」、「賴清德出來打球」。

對於游智彬指控，賴惠員稍早回應，中正大學已就她的學論案進行調查，一切靜待中正大學調查結果。