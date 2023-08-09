快訊／2040無煤台灣！　侯友宜主張「以核減煤」延役核電廠

▲侯友宜召開能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政策。侯友宜主張，「以核減煤」，與國際同步，善用已經存在的核電價值，作為降低碳排及空污的關鍵選項。侯友宜強調，2050淨零排放是全球共同的目標，發展再生能源，現有核電廠延役，取代燃煤發電，進而做到「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」目標。

侯友宜的減碳途徑分成2030、2035、2040及2050等四個階段，包含「2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣」，由於核能已列入乾淨能源，綠能與核能占比會增加，燃煤及燃氣占比逐年降低至退場，既符合國際趨勢，也可減少國內環保紛爭。

▲侯友宜提出核能配比規劃。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



侯友宜強調，民進黨2025非核家園是做不到的，因此，他主張，2030年，燃煤及燃油達14%、燃氣45%、再生能源27%、核能12%，碳中和電力2%；2035年「低碳台灣」的目標，燃煤減為6％、燃氣43%、再生能源36%、核能12%，碳中和電力3%。

2040年為「無煤元年」，侯友宜進一步指出，燃煤及燃油將為0%、燃氣34%、再生能源45%、核能16%，碳中和電力5%。2050年則與世界同步「淨零台灣」，燃煤及燃油0%、燃氣0%、再生能源57%、核能18%，碳中和電力25%。

