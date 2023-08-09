快訊／核電列乾淨能源！　侯友宜主張：安全重啟核四

▲侯友宜召開能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政策。侯友宜主張，「以核減煤」，與國際同步，善用已經存在的核電價值，作為降低碳排及空污的關鍵選項。其中，核四將請國內外能源專家成立「核四總體安全審查委員會」，經安檢後即可重啟。

侯友宜的減碳途徑分成2030、2035、2040及2050等四階段，規劃中將核能列入乾淨能源，燃煤及燃氣占比逐年降低至退場，到2040年達到「無煤台灣」既符合國際趨勢，也可減少國內環保紛爭。

侯友宜進一步說明能源配比規劃，首先是「2030減碳台灣」，排碳能源將從民進黨規劃的70％減少到60％以下，排碳量可比民進黨預計目標多減碳20％；站在國安角度，天然氣發電占比超過五成，一旦國際供應生變，國內供電立刻受影響，為減低風險，「2030減碳台灣」天然氣使用為45％，降到一半以下。

侯友宜承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，並且邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

侯友宜說，今天提出的「供電無虞、有序轉型」的能源政策，目標為力求穩定供電、降低排碳和確保能源安全。國際能源署報告指出，2050年要達到淨零碳排目標，核能發電量要倍增，台灣要跟上主流國家的腳步，將核能作為減碳能源之一，同時加強研發節能科技，擴大綠能產業發展，「這樣的能源政策規劃，不僅供電無虞，還能完成能源轉型，積極落實減碳，並且達到環境永續目標」。

▲侯友宜提出核能配比規劃。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

