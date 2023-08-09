共諜案再爆花指部少校疑涉案　國防部：將持續配合檢調偵辦

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，捲入共諜案的一名陸軍退役的蕭姓前少校近日向檢調供出，其外洩國防資料來自他的陸軍官校同學、陸軍花防部何姓少校，而何男到案後被依涉外患罪之洩漏及交付國防秘密罪羈押禁見。對此，國防部今（9日）表示，國軍配合司法機關偵辦「謝姓中校涉嫌共諜案」，擴大清查後發現何姓少校疑有涉案。

國防部說，目前全案已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦，秉勿枉勿縱及有效損害管控原則，針對涉嫌對象全面調查，確維國軍整體安全與人員純淨。

國防部所指謝姓中校案，為高檢署7月31日指揮調查局搜索位在桃園龍潭的陸軍航特部601旅，並約談謝姓中校以及擔任中間人的謝姓男子等人到案，訊後依涉犯刑法外患罪嫌，向法院聲請將兩人羈押禁見獲准，另名涉案的退役少校，則諭令60萬元交保。

國防部8月2日表示，媒體報導謝姓中校等人涉嫌遭中共吸收，刺探蒐情，為國防部與國安單位接獲檢舉，共同實施反情報調查，掌握具體違法事證，函請司法機關依法偵辦。對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。

國防部強調，面對中共對我滲透吸收，國軍持恆強化反情報教育，提升安全警覺；同時嚴密各項保密作業，妥採損害管控作為，並鏈結國安聯防，確維整體安全與人員純淨。