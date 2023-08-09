因應AI時代推進「明日閱讀」　中大擬發展「智慧閱讀同伴

▲因應AI時代來臨，陳德懷教授推動「明日閱讀」從 1.0 演進至 2.0，強化孩童閱讀能力。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應數位時代全面來臨，如何帶動學校與家庭進行閱讀？中央大學偕同中華明日閱讀協會主辦的「2023明日閱讀週」，7日至11日分別在新竹市、新竹縣、臺中市、嘉義市、花蓮縣舉行。本次研討會聚集逾80位閱讀專家與教師，探究閱讀興趣與習慣的建立，並推進明日閱讀由 1.0 演進至 2.0，強化孩童閱讀能力以因應AI時代來臨的挑戰。

▲「2023明日閱讀週」分別在新竹市、新竹縣、臺中市、嘉義市、花蓮縣舉行。（圖／中大提供）

推動「明日閱讀」10多年的中央大學網路學習科技研究所陳德懷教授團隊8日表示，「明日閱讀1.0」透過推行「身教式持續安靜閱讀」（Modeled Sustained Silent Reading，簡稱MSSR），提倡身教閱讀、培養閱讀興趣及建立閱讀習慣，迄今已推廣至全臺1,700多所中小學。「明日閱讀2.0」即以此為基礎，促進廣泛閱讀、大量閱讀，從學校閱讀延伸至家庭閱讀，以建構終身閱讀社會。中央大學未來也擬發展「智慧閱讀同伴」，陪伴學生閱讀與聊書。

▲新北市雙溪高中以「閱悅欲視」為主題，分享明日閱讀推動成果。（圖／中大提供）

在科技時代，強化閱讀才能建立自學能力，從資訊洪流中整合知識，因應新挑戰。明日閱讀2.0就是基於此一理念，強化學生廣泛且大量閱讀，以及登台聊/說書活動，讓執行成效良好之小學逐步漸進推動2.0，邀請專家教授共同指導「廣量台閱讀」，以做中學、學中做方式，進行共備與實踐，讓不同區域教師間相互學習、交流，以發展出跨校教師共備社群，讓閱讀更加深化扎根。

而研討會另一重要主題是「家庭閱讀」。國際教育成就評量學會日前公布2021國際閱讀素養調查結果，臺灣學童在57個國家中排名較上次提升，調查也指出，閱讀養成受到學校與家庭環境影響。家長閱讀態度越好，孩子的閱讀表現越好，然而多數家長未擁有閱讀習慣。

AI及元宇宙近來成為社會熱門議題，在這愈來愈急速變化的社會，未來我們在那裡學、學什麼、與誰學、未來學習的圖像是什麼、未來教育目標是否需要重新思考？但是，不管大環境如何改變，「閱讀」是一個不變的關鍵議題。閱讀興趣、閱讀習慣、廣泛閱讀、大量閱讀，將成為未來學習的關鍵要素。

為此，陳德懷教授提倡家庭MSSR，讓家長成為孩子在家的閱讀楷模與教練，與孩子一同討論並尊重孩子選書的權利，以培養出孩子的閱讀興趣與習慣。