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連三天！2023世界客家博覽會開幕晚會　8／11-13桃園青埔登場

▲2023世界客家博覽會開幕晚會說明

▲客委會主委楊長鎮、桃園市長張善政共同出席世客博開幕晚會發布記者會。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」即將於8月11日於桃園盛大登場。客家委員會主委楊長鎮、桃園市長張善政28日共同出席市府舉辦的世客博開幕晚會發布記者會指出， 2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，象徵著不被過去所羈絆，展望明天的客家。

▲2023世界客家博覽會開幕晚會說明

▲張善政表示，2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸。（圖／新聞處提供）

客家委員會主委楊長鎮表示，「2023世界客家博覽會」是全球第一個客家博覽會，尤其本次以「航向未來」作為首屆世界客家博覽會的主題，深具意義，讓我們不再只是回顧過去、談過去的傳統，而是回想近代世界的客家人，是如何展現在世界的舞台上，更讓大家看見客家在世界及台灣的重要性。

▲2023世界客家博覽會開幕晚會說明

楊主委感謝前後任桃園市府團隊的用心籌備，尤其中間歷經疫情挑戰，對所有工作團隊來說，是非常大的考驗，如今世界客家博覽會終於即將開幕，本次開幕晚會從8月11日起，連續3天晚上推出包含「山个飛行」、「河个相佮」、「海个無驚」等3大不同主題，節目精彩，歡迎所有國人朋友一起參與。

▲2023世界客家博覽會開幕晚會說明

開幕晚會統籌暨監製湯昇榮表示，2023世界客家博覽會「天光日个客家三部曲」開幕晚會，以「山、河、海」為主題，代表著客家人生命中的人生哲學，客家人自「山」出發，經由「河」到「海」再到全世界，這將是本次開幕晚會中所要呈現的概念。第一天「山个飛行」從山出發，象徵客家族群對於土地的努力耕耘；第二天「河个相佮」運用母河的概念，展現客家的獨特性；第三天「海个無驚」代表客家飄越汪洋大海，將透過不同類型的音樂，呈現豐富的世界客家形象。

2023世界客家博覽會「天光日个客家三部曲」開幕晚會，將於8月11日至8月13日，連續3天在桃園陽光劇場登場，免費索票進場，已開放索票，歡迎對客家文化有興趣的民眾一起體驗客家文化與音樂的魅力。

包括市議員王仙蓮、吳進昌、張肇良、陳美梅、舒翠玲、客家委員會主委楊長鎮、市府新聞處長羅楚東、客家局長林昭賢、文化局長邱正生、觀旅局長周柏吟、青年局長侯佳齡、衛生局長劉宜廉、法務局長賴彌鼎、地稅局長姚世昌、秘書處長許淑真、研考會主委吳肇銘、消防局長龔永信、交通局副局長王旭斌、開幕晚會統籌暨監製湯昇榮、總導演曾慧誠、世界客家博覽會海外顧問團顧問呂學樟、黃茂實、演出藝人黃子軒與山平快等均一同出席記者會

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