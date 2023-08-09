2百年一次！奧萬大1天狂降672毫米暴雨　直升機最新空拍畫面曝

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風挾帶超大豪雨，導致仁愛鄉奧萬大地區土石災情嚴重、聯外道路投83線中斷；林業署南投分署說明，本次奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，遠高於民國97年辛樂克風災、98年莫拉克颱風、106年豪雨等歷年重大致災降雨事件之雨量，且經分析發現，是超過200年重現期的暴雨。

▲奧萬大聯外道路8.4K崩塌擴大路基流失。（圖／林業署南投分署提供）

為詳細調查奧萬大山區及聯外道路受災情況，林業署南投分署於8月8日上午，申請空勤總隊直升機支援空勘，邀請專家學者隨直昇機進行勘查：發現奧萬大山區之萬大溪主支流新增多處大型崩塌，大量土砂下移導致溪床抬升，聯外道路多處損毀。南投分署表示，將加派機具優先搶通聯外道路，後續也將進行河道清疏及調查監測。

▲奧萬大聯外道路7.6K崩塌擴大，崩塌土石危及橋樑安全。（圖／林業署南投分署提供）

南投分署也邀請中興大學水土保持學系系主任詹勳全參與空勘、評估災情，奧萬大山區之萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區新增多處大面積崩塌，崩塌土石下移致河床大幅抬升，初步研判是腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損之主因。

▲▼萬大溪支流腦寮溪向源侵蝕，兩岸沖刷；萬大溪支流清水溪溪床抬升，危及橋梁安全。（圖／林業署南投分署提供）

詹勳全指出，這次降雨規模遠大於台灣一般山區工程重現期50年的設計標準，也是造成災害的主要原因，民眾在面臨氣候變遷的影響下，更要有「人定不能勝天」的觀念，除了一般的工程硬體防災，更應該有軟體防災的觀念，如林業署在颱風之前透過預防性的封橋封路，並在颱風期間撤離民眾到安全區域等，均使民眾遠離這次颱風災害的影響。

南投分署表示，奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6K石灰坑及8.4K崩塌最為嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，須進一步評估了解橋梁的結構安全，將優先搶通聯外道路、維持救災機具車輛通行，後續也會儘速辦理河道治理與清疏，並持續辦理整體勘查監測作業。