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美女律師自爆「人生最大失誤」！超長存款曝光了　老公驚：想離婚

▲李怡貞氣到調高信用卡額度。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

▲美女律師李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

記者閔文昱／綜合報導

美女律師李怡貞經營粉絲專頁近7年，時常對各領域熱門議題發文，而向來給外界直言不諱、作風嗆辣的她，今（8日）卻在臉書自爆犯下「人生中最大的失誤」，原來是她在提款機提領完10萬元現金後，餘額收據不慎被老公抓到。不過，眼尖網友卻發現，收據上的餘額數字被打上了一段超長馬賽克，意外掀起討論。

「昨天本人經歷人生中最大的失誤」，李怡貞8日上午在臉書發文分享，她昨天到ATM提領了10萬元現金，打算用來買禮物犒賞自己，不料卻忘記將餘額收據毀屍滅跡，導致藏了10多年的帳戶餘額被老公發現，讓她崩潰直呼「整個得意忘形，哭哭」。

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▲李怡貞不慎曝光帳戶餘額收據。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞不慎曝光帳戶餘額收據。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛笑稱「很符合8月7日的狀態」、「驚喜變驚嚇」。不過，有更多網友則是聚焦在餘額上的超長馬賽克，驚呼「打馬部分的長度，量起來應該有9位數那麼多」、「想看可用餘額」、「我一直在盤算以這個馬賽克的長度案情並不單純」、「餘額可碼這麼長，肯定還很多」。

對此，李怡貞則回應「很少啦」、「最好是啦」；另外還有網友認為，「自己辛苦的所得，更值得昂首挺胸，讓他（李怡貞老公）羨慕不已」。李怡貞也笑回，「他羨慕到說要跟我離婚併請求剩餘財產分配啦」。

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