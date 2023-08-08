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華郵稱中國駭客「入侵日本防衛網路」！　日方：未證實有資訊外洩

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲《華盛頓郵報》報導，中國駭客曾於2020年入侵日本機密防衛網絡。（示意圖／CFP）

文／中央社

《華盛頓郵報》報導，中國駭客曾於2020年入侵日本機密防衛網絡。日本內閣官房長官松野博一今天被問到此事時說，無法證實是否有任何安全資訊外洩。

《華郵》引述高階官員的說法報導，中國軍事駭客於2020年開始進入日本機密防衛網絡，觸及日本的軍事能力相關資訊、計畫和缺失評估。

報導提到，美國國家安全局（National Security Agency）高層一得知這件事，就飛往東京向日本防衛大臣通報狀況，防衛大臣還要求美國官員親自向總理提出警告。

美國高階官員多次前往東京說明這些駭客活動，並協助日本提升網路安全。

綜合《路透社》與《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，松野今天在例行記者會上說，日本與美國一向維持各種層級的密切溝通。

他說：「基於事件性質，我不能提供進一步溝通細節，但我們沒有證實安全資訊曾因網路攻擊而外洩的狀況。」

松野還說，網路安全是維護日本與美國結盟的基礎，日本會持續努力保障網絡牢固安全。

至於與中國的關係，松野說，日本政府會持續「提出日本該有的主張，並強烈呼籲中國以負責任的方式行事」，同時致力打造「有建設性且穩定的關係」。

《華郵》另引述官員的說法報導，日本遲未改善網絡安全，可能不利於美國五角大廈與日本防衛省之間更廣泛的情報分享。

日本防衛大臣濱田靖一今天談到《華郵》報導時告訴記者：「迄今並無網路攻擊影響到我們執行任務的能力。」

中方對此事件尚未置評。

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