上膛槍抵腦畫面曝！囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市仁愛區一家經營17年的知名音樂酒吧，4日凌晨傳出有酒客公然拔槍！一名陳姓男子4日因闖入店家櫃檯，想要自行調整冷氣開關遭店長勸阻，雙方發生口角，陳男竟惱羞成怒、回頭拿出槍枝後拉滑套上膛，並將槍口指向店長頭部，自稱是太陽會幫派分子，店長擔心日後再度遭威脅，並影響顧客安全，於當天中午向警方報案，目前警方已鎖定犯嫌身分積極查緝中。

▲基隆酒吧傳出客人拔槍威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



根據店長指出，陳男與友人到店消費，僅喝一杯調酒，可能覺得冷氣不夠強，便自行進入櫃檯內想操作冷氣，因櫃檯內有許多營業及有價物品，店長馬上出聲制止，沒想到男子卻惱羞成怒立即回嗆，友人見狀連忙擋在中間安撫制止，但陳男怒氣未消，回到座位從包包取出槍枝，隨即上膛高舉指著店長頭部威脅，直呼自己是太陽會幫派份子、自稱「 天公之子」，並要店家打聽其身分。

現場客人還原當時情形，指出當天男子在他身後拔槍，甚至不斷拉滑套表明是真槍，男子情緒激動大聲叫囂，甚至說大哥（芋粿）是其叔叔、嗆出太陽會名號、某議員是他叔叔等地方角頭的名字，嚇壞在場店員與顧客，所幸陳男最後沒開槍。

基隆市警察局第一分局當天中午接獲報案，稱轄內某酒吧遭客人持槍恐嚇，警方隨即成立專案小組，報請地檢署指揮偵辦追查犯嫌，並已鎖定犯嫌身分積極查緝中。

第一分局表示，警方第一時間獲報不敢大意，立即擴大調閱監視器追查可疑犯嫌行蹤，絕不寬貸不法分子之惡行，也不容發生違法脫序行為，警方將全力防處危害安全情事發生，以維護社會秩序安定。