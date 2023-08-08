獨／台中女一早酒駕「急左轉」狠撞2騎士　害他骨折gogoro報銷

記者許權毅／台中報導

台中市北區天津路與山西路口今（8）日7時許發生一起車禍，一名37歲黃女酒駕上路，駕駛轎車沿山西路左轉時，當場擊落對向2名直行騎士，造成騎乘gogoro的黃男右手骨折，另名張女多處擦挫傷。警方到場後，一測發現黃女酒測值達到0.27mg/L，將她依照公共危險罪送辦。

▲台中市北區今日一早傳出一名輕熟女酒駕，撞上2名騎士。（圖／民眾提供）



第二警分局初步調查，今日7時46分，黃女駕駛深灰色轎車，沿山西路左轉天津路時，撞上26歲黃男跟32歲張女，2名機車騎士受傷，被送往中國附醫急救，黃男手部骨折、張女多處擦挫傷，並無酒駕，肇事的黃女酒測值0.27，並無受傷。警方已調閱監視器還原事發經過，肇責待釐清。

▲▼遭撞的黃姓騎士表示，愛車若要維修不划算，保險也沒賠這麼多，等於要報銷了。（圖／記者許權毅攝）



遭撞的黃姓騎士帶著包紮傷口，13時許回到事故現場處理愛車。他表示：「當時正準備要去上班，綠燈直行時，對向一台轎車就『急轉彎』衝過來，當下有點嚇到，不曉得發生什麼事情，只知道對方是女生，也聽到警察說『公共危險罪』，一問才知對方酒駕。」

▲黃男與張女的機車都被撞損，2人受傷送醫 。（圖／民眾提供）



黃男表示，愛車入手時買了約10萬元，現在保險只能賠到6萬，無法理賠這麼多，要修車也不划算，等於這台gogoro報銷了，加上右手骨折受傷得休養，工作可能也暫時得停擺，相當無奈。

▲▼事故現場就位在台中市北區山西路與天津路口。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



警方呼籲，執法取締是最後手段，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

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