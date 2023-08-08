　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

王美惠爭取經費3.8億元　汰換嘉義市老舊自來水管線

▲▼ 嘉義市自來水管線老舊 立委王美惠積極爭取汰換 。（圖／王美惠辦公室提供）

▲嘉義市自來水管線，立委王美惠積極爭取汰換 。（圖／王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠，於今8日與自來水第五區管理處處長蕭淑貞，共同會勘及對「嘉義市民權路、玉峰街和維和街等汰換管線工程」作施工說明會。

▲▼ 嘉義市自來水管線老舊 立委王美惠積極爭取汰換 。（圖／王美惠辦公室提供）

王美惠表示，嘉義市是個人口稠密的都會區，一旦發生自來水管線破管漏水等問題，將會嚴重影響市民朋友的民生用水。王美惠說，甫任立委即十分關注此問題，也積極督促自來水公司，應逐一汰換嘉義市老舊的自來水管線。並在立法院針對嘉義市自來水管汰舊換新的問題，提出質詢。嘉義市自110年起，已經汰換超過45公里長的管線，總工程經費近3.8億元。

▲▼ 嘉義市自來水管線老舊 立委王美惠積極爭取汰換 。（圖／王美惠辦公室提供）

王美惠說明，目前全嘉義市自來水管線長度為1,077公里，使用30年以上的老舊管線，超過335公里，佔了全市總管線的31%，比例仍高。其中使用40年以上的管線，還有143公里，30年以上到40年還有192.3公里，20年以上至30年，也還有305.3公里。

王美惠指出因自來水管管線老舊，可能隨時有破裂滲水之隱憂，因而中斷民生用水，且浪費水資源，另外管線過於老舊，管道內可能含有雜質，造成水質不佳，甚至影響民眾健康。

王美惠說，嘉義市民權路、玉峰街、維和街管線汰舊換新工程，配水管採用耐震性佳、使用年限長、具有防漏效果之DIP(延性鑄鐵管)，受益的用戶約580戶，工程經費約4,650萬元，分五個工區，一個工區位維和街12巷，預計8月15日即進場施工；另四個工區因位處學區或交通流量大的路段，目前台水五區處已送交維計畫至道安會議審查中，工程預計年底進場施作。

王美惠也要求自來水公司，應迅速辦理工程施工作業，要儘可能縮短工程施工期間，要將對民眾之影響，降至最低。生活用水是民生最基本的需求，因此老舊管線務必要換新，方能提供市民穩定而優質的水質，給鄉親一個舒適的生活環境。另外，也要感謝台水五區處積極任事，努力進行老舊管線汰換工程。

ET快訊
演藝圈模範爸爸前5名出爐！　黃子佼、宥勝都出局
連千毅大哥今入獄！　網狂刷2字留言
不只1隻！屏東海灘連4天見海豹
Netflix「1功能」抓包男友　妹子怒喊分手
張齡予「背長肉瘤」！越長越大　檢驗出爐
快訊／珊卓布拉克「天菜男友」漸凍症離世　享年57歲
悲傷父親節...特搜小隊長43歲猝死　留下2寶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

用健康迎接爸爸節　台東衛生局推做健檢送禮券活動

王美惠爭取經費3.8億元　汰換嘉義市老舊自來水管線

南消88節消防宣導　住警器居家安全守護您

刑警大隊長、東警分局長親訪金融機構　強化打詐聯防機制

台東地檢署檢察長率毒防金三角　前進高雄標竿學習

花東首件微型露營場取得土地許可　饒慶鈴赴現地親頒

國手免費下場指導！台電「棒球Fun電營」高雄登場　400名額秒殺

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

買冷氣加碼送萬元吸塵器　嘉市購物節登錄活動破億彩蛋

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

用健康迎接爸爸節　台東衛生局推做健檢送禮券活動

王美惠爭取經費3.8億元　汰換嘉義市老舊自來水管線

南消88節消防宣導　住警器居家安全守護您

刑警大隊長、東警分局長親訪金融機構　強化打詐聯防機制

台東地檢署檢察長率毒防金三角　前進高雄標竿學習

花東首件微型露營場取得土地許可　饒慶鈴赴現地親頒

國手免費下場指導！台電「棒球Fun電營」高雄登場　400名額秒殺

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

買冷氣加碼送萬元吸塵器　嘉市購物節登錄活動破億彩蛋

避答柯文哲選到底　郭台銘：團結主流民意大聯盟是最主要目標

麻生太郎用「海賊王」魯夫形容台日關係　沒背叛朋友、沒見死不救

嘉明湖國家步道+向陽和嘉明湖山屋　明天8月9日重新開放

《我獨》旗安84遊台東拍Vlog！　「與熱情台大生成朋友」互追IG

遠處驚見貓咪「癱平不動了」　她以為出事嚇壞：差點送最後一程

民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

高中生揪2學弟進詐團「打工」　台中警今年狂抓87名少年車手

美開放男男性行為可捐血！疾管署曝今年愛滋少於千例「可重啟討論」

用健康迎接爸爸節　台東衛生局推做健檢送禮券活動

講個事實也有錯？ 　金鶯主播惹老闆不開心竟遭停播

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

狂雨奇景！斑馬線漂走了鄉民傻眼

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

林右昌連2天挺進廬山災區

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

慶祝Xpark 3周年 吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

2024台灣燈會召募3500名志工

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

「關山米乖乖」熱銷　農會再推「脆加」

勞動部職學計畫協助　花甲新住民重返職場

更多熱門

相關新聞

國民黨全代會　嘉義市提名張秀華參選立委

國民黨全代會　嘉義市提名張秀華參選立委

國民黨23日召開全代會通過提名新北市長侯友宜參選總統，侯及立委參選人共同舉行造勢活動，國民黨嘉義市立委候選人張秀華也順利通過全國黨代表大會提名代表國民黨成為嘉義市立委候選人。

立委王美惠批公益彩券騎士身障者

立委王美惠批公益彩券騎士身障者

台彩經銷商徵選竟要視障考生「自己看考題」　綠委批罔顧身障者權益

台彩經銷商徵選竟要視障考生「自己看考題」　綠委批罔顧身障者權益

藍嘉義市立委人選出爐　張秀華挑戰現任王美惠

藍嘉義市立委人選出爐　張秀華挑戰現任王美惠

國民黨嘉義市立委初選　張秀華勝出

國民黨嘉義市立委初選　張秀華勝出

關鍵字：

王美惠嘉義市立委自來水管老舊汰換

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

國泰CUBE卡權益大調整！　「1類別」熱門通路全掰了

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

快訊／洪詩宣布懷孕！

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面