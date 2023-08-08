王美惠爭取經費3.8億元　汰換嘉義市老舊自來水管線

▲嘉義市自來水管線，立委王美惠積極爭取汰換 。（圖／王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠，於今8日與自來水第五區管理處處長蕭淑貞，共同會勘及對「嘉義市民權路、玉峰街和維和街等汰換管線工程」作施工說明會。

王美惠表示，嘉義市是個人口稠密的都會區，一旦發生自來水管線破管漏水等問題，將會嚴重影響市民朋友的民生用水。王美惠說，甫任立委即十分關注此問題，也積極督促自來水公司，應逐一汰換嘉義市老舊的自來水管線。並在立法院針對嘉義市自來水管汰舊換新的問題，提出質詢。嘉義市自110年起，已經汰換超過45公里長的管線，總工程經費近3.8億元。

王美惠說明，目前全嘉義市自來水管線長度為1,077公里，使用30年以上的老舊管線，超過335公里，佔了全市總管線的31%，比例仍高。其中使用40年以上的管線，還有143公里，30年以上到40年還有192.3公里，20年以上至30年，也還有305.3公里。

王美惠指出因自來水管管線老舊，可能隨時有破裂滲水之隱憂，因而中斷民生用水，且浪費水資源，另外管線過於老舊，管道內可能含有雜質，造成水質不佳，甚至影響民眾健康。

王美惠說，嘉義市民權路、玉峰街、維和街管線汰舊換新工程，配水管採用耐震性佳、使用年限長、具有防漏效果之DIP(延性鑄鐵管)，受益的用戶約580戶，工程經費約4,650萬元，分五個工區，一個工區位維和街12巷，預計8月15日即進場施工；另四個工區因位處學區或交通流量大的路段，目前台水五區處已送交維計畫至道安會議審查中，工程預計年底進場施作。

王美惠也要求自來水公司，應迅速辦理工程施工作業，要儘可能縮短工程施工期間，要將對民眾之影響，降至最低。生活用水是民生最基本的需求，因此老舊管線務必要換新，方能提供市民穩定而優質的水質，給鄉親一個舒適的生活環境。另外，也要感謝台水五區處積極任事，努力進行老舊管線汰換工程。