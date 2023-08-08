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俄羅斯明年不辦總統大選？　克里姆林宮澄清：訪問內容被誤解

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前指出，俄羅斯總統普丁將在2024年的大選中以90％的得票率連任，明年可能不會舉辦總統大選。此話一出立刻引發各大外媒大幅引用，但佩斯科夫表示，這段話其實被誤解了。

根據莫斯科時報、塔斯社報導，佩斯科夫日前接受訪問時表示，「雖然選舉是民主的必要條件，普丁本人也決定進行選舉，但理論上也有可能不舉辦，因為很明顯，普丁會當選，但這也只是我的個人意見。」

《紐約時報》6日援引佩斯科夫的採訪指出，「俄羅斯的選舉不是真正的民主，而是代價高昂的官僚主義，普丁將在2024年的大選中以90％的得票率連任。」

但佩斯科夫澄清，他確實和紐約時報的記者面對面交談過，雙方討論的其中一個問題確實是關於即將到來的選舉，「答案是這樣的，圍繞在總統身邊的團結程度是前所未有的，現在已經可以說，如果他（普丁）競選總統，將以壓倒性票數再次當選，從理論上來講，這次選舉只會帶來不必要的開支。」

佩斯科夫說，「總統堅持，選舉必須毫無差錯地舉行，這是民主所需要的，他在國情咨文中強調了這一點。」

俄羅斯今年9月將舉行地方大選，將直接投票選出18名地區領導人、16名地區議會成員、12名鎮議會成員；克里姆林宮也稱，去年秋天併吞的烏克蘭4塊領土也將進行選舉。另外，俄羅斯下一屆總統大選將在明年3月17日舉行，在修法過後，普丁可連選連任至2036年。

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