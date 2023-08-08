甲板有20座籃球場大　075海南艦短時間放收30架直升機

▲▼075型兩棲攻擊艦海南艦擁有面積相當於20座標準籃球場的直通甲板。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍被喻為「奪島神器」的075型兩棲攻擊艦「海南艦」近日再次受到官媒高度關注，並透過鏡頭揭開面積相當於20座標準籃球場的直通甲板畫面。據了解，該艦直通甲板上有6個直升機起降點，能在短時間內，放飛和收攏30多架艦載直升機。

《央視》報導，075型兩棲攻擊艦是中國自主研製的最新一代兩棲作戰艦艇，其最大排水量超過4萬噸，被網友稱為「小航母」。除了大面積的甲板可同時起降多架艦載直升機外，海南艦還擁有3000平方米（平方公尺）的機庫，可停放多架各型號的艦載機。此外，機庫前後共2部升降機，調運人員可以通過操縱桿遙控，一次調運多架直升機。

海南艦不僅是海上的機場，還是海上的船塢、海上的基地，除了機庫外，還有塢艙等裝載艙室，主要裝載氣墊艇、坦克、裝甲車輛等。資料顯示，這艘4萬噸的海上巨艦可搭載4艘426型氣墊登陸艇，能運載成百上千噸作戰物資，上千名全副武裝的登陸步兵，50多輛兩棲裝甲戰車等，能執行立體兩棲登陸作戰，執行搶灘登陸和奪取島嶼等任務，已成為解放軍強大的海上立體機動登陸作戰的大型平台。

海南艦艦長張美玉表示，兩棲攻擊艦作為一個大型的兩棲作戰平台，在聯合登陸作戰中擔負主要的投送兵力。而作為「兩攻」，不僅具有聯合作戰能力，同時遠洋能力也很強，例如在海外可遠海部署，能發揮到警戒威懾的作用，同時也可以擔負多樣化軍事任務。

兩棲登陸是世界公認的最複雜的作戰樣式，直面敵人陸海空密集的火力打擊，兩棲攻擊艦更注重不同作戰單元的聯合協同，其複雜程度與航母相當。《中新網》報導，張美玉自2022年6月擔任海南艦艦長，花費半年時間帶領艦員通過全訓考核，讓該艦已獲得未來戰場的「準入證」。

目前張美玉和同事們正在整理編制《聯合訓練規範》，用標準化、規範化賦能兩棲攻擊艦的戰鬥力建設。他認為，作為中國該型兩棲攻擊艦的首艦，海南艦應該「作模範，出規範，輸送人才」，成為一支種子部隊。