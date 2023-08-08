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在獄中寫信給陳水扁　陳致中：父與子走上政治不歸路「磨難而承擔」

▲▼陳致中與父親陳水扁。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲陳致中與父親陳水扁。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前高雄市議員陳致中因洗錢、偽證遭判刑1年2個月，今年5月中旬入監，而今父親節，陳致中也在獄中寫信給父親前總統陳水扁，稱父與子同樣走上政治不歸路，而自己這陣子讀大仲馬《基督山恩仇記》，「小說中冤抑終得平反，正義能夠伸張，未知現實世界？」

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，扁珍所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，但兩人目前都因身體因素未受到刑罰。

其中，南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

陳致中入獄今以《不一樣的父親節禮物》為題抒發情緒，回憶自己小時候，爸爸因蓬萊島案坐政治黑牢，他親手作一張父親節卡片，貼好郵票，寄到獄中，現在長大了，今年的父親節卻是他從獄中寫信給爸爸。

陳致中說，1997年夏天，考完大學聯考，爸爸實現諾言，帶他去美國參觀「甘迺迪總統紀念圖書館」，JFK的就職演說詞「在希望中歡欣鼓舞，在磨難中保持耐心」依舊深刻悠長，這是迄今他們父子唯一一次單獨遠遊，昔日情景歷歷在目。眼見不公不義，豈可獨善其身，兩代為此走上政治不歸路，無論多麼辛苦，必須勇敢面對，「父與子的選擇，磨難而承擔」。

陳致中表示，自己讀了《基督山恩仇記》，故事跌飛起伏
基督山伯爵言「人類的全部智慧就包含在這五個字裡面：等待和希望」，自忍耐昇華為等待，由絕境迴旋為希望，小說中冤抑終得平反，正義能夠伸張，未知現實世界？「不一樣的父親節禮物，父與子的歌唱，等待而希望」。

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