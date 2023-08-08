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社會 社會焦點 保障人權

母遺體塞冰箱5年詐領補助！他出庭吐辛酸...法官心軟未判囚

▲▼ 新北男把媽媽遺體塞冰箱 。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北男將已去世母親遺體塞冰箱數年，並詐領母親社會津貼補助達75萬餘元。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市蔣姓阿嬤因病送醫不治，其子將遺體領回冰在家中冰箱，且未辦理死亡及除戶登記，反而持續詐領社會福利金，導致國庫受有75萬餘元損害，去年男子因家暴女兒，女兒接受社工關懷時提及「阿嬤在冰箱不肯出來」才讓這起冰箱藏屍案曝光。士林地院審結，依偽造文書罪處有期徒刑9月，可易科罰金。

蔣姓阿嬤於2017年10月25日經送往醫院急診，當下身體僵硬無反應，經搶救仍回天乏術，遺體由兒子帶回，66歲兒子明知母親病逝，卻為領取母親社會福利津貼，未辦理死亡登記、除戶登記，而是將遺體冰在租屋處冰箱冷藏室，營造出母親還在世假象。

男子以偽簽、盜印母親名字，導致社會局誤認蔣姓阿嬤未過世而仍具有領取社會福利津貼資格，陸續核發弱勢補助、租金補助、老人重陽金、老人健保等，直到去年8月16日男子的女兒向社工通報「阿嬤在冰箱好久」才揭發「藏母屍詐補助」過程，經計算男子共詐得75萬9244元，檢方也依偽造文書等罪將他起訴。

今年5月法院開庭審理，「藏屍男」全認罪，並向法官訴苦「是照顧母親才沒錢」，母親去世後沒錢安葬加上小孩唸書，才沒去做死亡登記，而持續以母親名義申請補助，更懇求法官能看在小孩未滿18歲，可以從輕量刑。

合議庭男子不思以正途獲取財物，隱瞞母親死亡事實，所為不僅損害區公所、社會局等單位核發津貼正確性，並造成國庫受有75萬9244元損害，所為應予非難；斟酌他坦承犯行，無前科，育有1名未成年子女，現無業，而犯罪期間橫跨6年，考量行為人復歸社會可能性、時空密接程度等情狀，依詐欺取財罪、行使偽造私文書罪，定應執行有期徒刑9月可易科罰金27萬。

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