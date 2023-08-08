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遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

▲美國視訊會議軟體公司Zoom。（圖／路透）

▲Zoom開始加重員工回公司上班天數的占比。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球3年疫情期間崛起的美國視訊會議軟體公司Zoom，幫助解決許多企業遠距工作的溝通問題，遠距／居家工作一度被視為未來辦公新趨勢，但疫情結束後各大公司都開始叫回員工，現在就連Zoom也決定，員工應該回到公司上班。

CNN報導，Zoom在一份聲明中表示，將推動一項「結構化混合方法」，代表住在離公司較近的員工，每周需到公司上班2天，因為這樣對視訊會議服務業務來說「最有效」。

Zoom表示將會利用自身技術持續精進，並未全球消費者服務，「我們會繼續利用Zoom整體平台，讓我們的員工與分散各地的團隊聯繫並有效率地工作。」

在各大科技公司掀起員工返回辦公室的浪潮中，Zoom並未置身其外。近幾個月不論Google、亞馬遜或Salesforce等，都祭出了類似的政策，結束疫情期間，員工更加自由的工作模式；然而企業也面臨來自員工們的阻力。

就連白宮也在「打擊」遠距工作，上周才要求聯邦機構在未來幾個月更加頻繁地將員工召回到辦公室工作。

因應疫情需求，Zoom在疫情期間高速發展，但隨著各種禁令解除，Zoom也面臨不得不「瘦身」的局面，因此今年2月便宣布裁員旗下15％員工，大約1300人，執行領導團隊在下一財政年度的薪水調降20％，並放棄獎金。

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