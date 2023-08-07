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女大生練車摔溝亡　家屬怒「護欄太矮」擬提國賠！水利局回應了

▲▼女大生不慎摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲丁姓女子練習騎車，操作不慎衝破護欄衝進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名剛從文藻外語大學畢業的丁姓女子昨（6日）晚間在校外人行步道上練習騎機車，疑似操作不慎，連人帶車衝進排水溝，經救護人員救起送醫搶救後，仍不治身亡。丁女父母得知愛女噩耗後連夜南下，丁父質疑該處人行道的護欄過低，有意尋求國賠。對此，高雄市水利局回應表示，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。

警方調查，發生事故的是一名22歲丁姓女子，6月大學才剛畢業，近日準備考取機車駕照，她請曾姓女同學載她到校外的人行步道，並向曾女借用機車練習駕駛，沒想到過程中疑似操作不慎，丁女衝破河渠護欄，連人帶車摔進排水溝。一旁的曾姓女友人緊急報案，經救護人員搶救上岸並送醫急救，但丁女仍宣告不治。

▲▼女大生連人帶車衝進排水溝，同學目擊淚崩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女大生連人帶車衝進排水溝，一旁的女同學目擊淚崩，緊急報案。（圖／記者許宥孺翻攝）

丁女家屬得知噩耗後連夜南下，下午也重返事發現場勘查，丁女父母不滿現場溝渠護欄鐵鍊高度僅20公分，且年久失修，痛訴「女兒不能白白犧牲，將提國賠」。

對於丁父質疑愛河邊護欄太低導致愛女摔下去，水利局表示，依都市計畫劃分為園道，目前規劃作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。

水利局表示，對於悲劇發生深感遺憾，但休憩步道設置目的並非在供學習騎機車使用，且愛河沿線的護欄格式，都是統一的高度，供行人步行時之防護。

▲▼女大生不慎摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲丁女不慎摔進排水溝。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，本案已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並製作曾姓女子證人筆錄，同時調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因。

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