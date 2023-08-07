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加油站女員工聞到「土石流味」拯救所有人　實際味道曝光

▲▼ 南投仁愛鄉南豐村中正路加油站、超商遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

▲聖本篤加油站遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

記者柯沛辰／綜合報導

颱風「卡努」挾帶的西南風為中南部山區帶來驚人雨量，導致中油位在南投仁愛鄉南豐村的「聖本篤加油站」遭土石流滅頂。當時站內一名女員工提前聞到「土石流味」，緊急通知同事疏散，救了所有人一命。至於這個「土石流味」是什麼味道？農業部也解答了。

「聖本篤加油站」位在南豐村中正路上，沿線是埔里往仁愛的主要道路，曾在2000年、2004年及2008年三次遭土石流滅頂。值得一提的是，站內有一名任職21年的資深女員工，先前歷經2次土石流，這次又聞到「土石流味」，嚇得對站內同事哭喊「快跑」，讓所有人躲過一劫。

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▲▼南投仁愛鄉「南豐村加油站」遭到土石流淹沒。（圖／記者新聞網授權提供）

▲聖本篤加油站遭土石流淹沒，所幸女員工提前聞到「土石流味」救了所有人。（圖／記者新聞網授權提供）

究竟這個「土石流味」聞起來是什麼？農業部網站中關於「土石流發生徵兆」的欄目有描繪，當現場出現「腐植土臭味」，代表上游山崩樹倒，從樹木腐植層散發出臭土味，即將發生土石流的可能性很高，這也是唯一能靠嗅覺發現的徵兆。

至於必定發生土石流的徵兆有2個，分別是「感覺地表震動」、「上游有『Go』聲音（聽覺）及火光或像雷光的閃電」，前者是因為土石流滾動造成的震動，後者是土石流挾帶巨石撞擊造成的現象。

農業部提醒，當土石流三個主要發生原因一成立，即雨量多、土石多及坡度多等「三多」，土石流便可能發生，民眾可以透過一些徵兆來判斷，細項如下：

▼土石流徵兆一覽；點圖可放大。（圖／農業部）

▲▼加油站女員工聞到「土石流味」拯救所有人　實際味道曝光。（圖／農業部）

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