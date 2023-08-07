「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文日前針對在野黨批她特別預算是債留子孫強烈駁斥，蔡表示，前總統馬英九執政8年留下債務增加1.7兆元，她任內債務只增加4千多億元。對此，前台北市副市長黃珊珊7日就在臉書提出疑點表示，主計處預測今年結束後，台灣的債務餘額將創下歷史新高，國人的平均負債將會上升到30.7萬元，請民進黨政府不要玩弄文字遊戲。

黃珊珊指出，今天財政部次長召開記者會，針對過去一週人民對於民進黨政府無視財政紀律，瘋狂舉債並將債務藏到不受預算法審核的特別預算提出解釋，記者會上提到蔡英文政府截至2018年到2022年間，政府總共還了5,227億，並且國人平均負債也降至25.6萬元。

但黃珊珊強調，財政部次長沒有提到的是，根據行政院主計處的報告，今年度的中央政府總預算將再舉債1,100億元、特別預算更將舉債5,090億元；主計處預測今年結束後，台灣的債務餘額將創下歷史新高，國人的平均負債將會上升到30.7萬元，蔡英文聲稱自己「沒有債留子孫」，這樣的說法不攻自破。

黃珊珊表示，然而民進黨政府面對在野黨的監督，不是積極的面對問題，反而運用媒體工具四處放話。她舉例，行政院長陳建仁大酸「政府沒有做假帳，柯文哲無知」；副院長鄭文燦甚至謊稱民眾黨「引用錯誤資訊唱衰台灣」。她不禁反嗆，「我要跟民進黨政府說，一直以來民眾黨的監督都是有憑有據，相關的數據都是引用中央部會自己的資料，難道民進黨官員的意思是，政府自己的數據都是假消息嗎？」

黃珊珊最後喊話，請民進黨政府不要再避重就輕大玩文字遊戲，誠實地跟國人說明台灣的財務狀況，這才是遵守財政紀律，對台灣選民負責的執政黨。