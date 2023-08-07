翡翠灣海水浴場男子溺斃！張震嶽也在現場　秒衝上岸幫CPR

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市55歲李姓男子與家人7日前往翡翠灣海水浴場戲水，但李男在推橡皮艇遊玩時，突然遭浪帶離岸約10公尺。警消緊急到場將李男救起，但他已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告不治。事發後，藝人張震嶽在臉書上透露，自己剛好也在現場，並且參與了搶救，直到救護車抵達現場，自己則默默離開，「願神祝福他們，一且安好」。

▲新北市萬里區翡翠灣海水浴場溺水。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起案件發生在下午1時30分許，李男在推玩橡皮艇時，突然一陣浪襲來，遂將李男帶離岸約10公尺遠，被緊急救起後，他已沒了生命跡象，緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

事發後，藝人張震嶽在臉書上透露，自己當時正在等浪，突然聽到有女性尖叫聲，回頭望去有人躺著有人蹲著，預感不妙，立刻衝上岸奔過去，並參與搶救，「很快救護車就來了，一陣流程之後合力把爸爸搬上擔架」。

張震嶽表示，颱風的能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，浪也比左側炸，In side地形時淺時深，雖然今天的浪稍小，偶爾來一組大條的也是炸到懷疑人生，其實不適合戲水，估計這位爸爸被海流帶到左邊，體力不支就溺水了，「願神祝福他們，一切安好，我又繼續划出奧塞。」

據現場衝浪客表示，該處沒有救生員，因此衝浪客自己集資設置了的救生圈等裝備，以備不時之需，而藝人張震嶽也經常獨自到當地衝浪，所以遇到事情時也一同參與搶救。