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越南男子逛夜市險成「失聯移工」　麵店闆娘助警翻譯立大功

▲麵店老闆娘熱心幫忙，透過手機上網登入社群軟體「Facebook」成功聯繫周男友人，並協助其與友人重逢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麵店老闆娘熱心幫忙，透過手機上網登入社群軟體「Facebook」成功聯繫周男友人，並協助其與友人重逢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾日前深夜有民眾發現一名疑似失聯移工在外逗留立即報警，埒內派出所警員李念蓁、柯羿瑄獲報後趕赴現場，發現一名周姓38歲越南籍移工，獨留在超商內，因語言關係對話不太暢通，僅知是前一晚來到虎尾逛夜市不慎與友人走失，身上又沒有行動電話才到超商暫時休息。

警員將周男先行帶返派出所，因語言不通，無法與其溝通，正當無計可施之際，警員李念蓁靈機一動，想起轄內堀頭里有一間麵店，老闆娘為多年前嫁來台灣的越南籍新住民，警方遂將周姓移工載往麵店，並請老闆娘代為翻譯與其溝通。所幸老闆娘熱心幫忙，透過手機上網登入社群軟體「Facebook」成功聯繫其友人，並協助其與友人重逢。

警方表示，周姓移工服務於彰化工廠，因慕名雲林虎尾的「拜五街夜市」而與友人相約前來朝聖，逛夜市的過程中因人潮擁擠而不慎與友人走散，因其未攜帶手機無法與友人聯繫又對虎尾地區陌生，只好先待在超商內過夜。警員平時熟悉轄區外籍人士營業據點，並且與其保持良好互動，讓這次警民合作更添一番美事，為同仁樹立良好典範。

▲麵店老闆娘熱心幫忙，透過手機上網登入社群軟體「Facebook」成功聯繫周男友人，並協助其與友人重逢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周姓移工更透過麵店老闆娘表示，感謝虎尾警方熱心協助，對於台灣警察積極為民服務的精神表示讚許與十分感謝，離去前還開心與埒內警花合影留念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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