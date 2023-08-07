僅13天！雲林天主教若瑟醫院展出畢耀遠神父攝影作品

▲天主教若瑟社會福利基金會董事長浦英雄、天主教若瑟醫院院長李聰明、川流文化教育基金會董事長陳維滄女兒陳慧珊等人一同為攝影展溫馨開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

8月，是天主教若瑟醫院與若瑟社會福利基金會創辦人畢耀遠神父百歲冥誕，在緣份促使之下舉辦「若瑟光 耀遠愛 川流不息 畢耀遠神父l陳維滄先生攝影展」展期自8月7日至8月19日於天主教若瑟醫院一樓大廳展出，今（7）日開幕儀式在若瑟醫院志工的國樂表演中揭開序幕，場面十分溫馨熱鬧。

攝影聯展的起緣是在若瑟醫院與若瑟社會福利基金會拜訪川流文化教育基金會董事長陳維滄的過程中所促成；拜訪中得知陳董事長除了是名成功的企業家之外，亦是一名攝影愛好者；而畢耀遠神父在台灣生活的期間，喜歡透過鏡頭將當時的社會文化現象紀錄下來；巧合的是，畢神父及陳董事長兩位的生日皆是在8月份，在緣份的連結下，促成了此次的攝影聯展活動。

▲「若瑟光 耀遠愛 川流不息 畢耀遠神父l陳維滄先生 攝影展」開幕活動，展期自2023年8月7日至2013年8月19日止，於天主教若瑟醫院一樓大廳展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2000年，陳維滄董事長於香港創立了「川流文化教育基金會」，23年來懷抱敬天愛人的理念，長期關懷社會中的弱勢族群，對於人文教育發展以及環保觀念亦是不遺餘力的推廣，在其60歲開始展開壯遊極地的旅程，身為攝影愛好者的陳維滄，透過鏡頭記錄自然生態、行旅天涯的歲月。

畢耀遠神父在他32歲時來到台灣，就此展開其超過一甲子的奉獻，畢耀遠神父曾說「台灣能有今日的好光景，是六十多年前那個年代的台灣人和他們的水牛夥伴一起胼手胝足、白手起家」，而這超過半世紀的歲月，從畢耀遠神父所拍攝的照片中，可看見當時社會的生活寫實。

▲「若瑟光 耀遠愛 川流不息 畢耀遠神父l陳維滄先生 攝影展」開幕活動，展期自2023年8月7日至2013年8月19日止，於天主教若瑟醫院一樓大廳展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

天主教若瑟醫院表示，聯展由縣政府及天主教嘉義教區擔任指導單位，雲林縣攝影學會無償提供各項專業協助，期盼藉由此次活動，再次喚起各界對畢耀遠神父的感恩與他在雲林的醫療及社福的貢獻，並瞭解有許多熱心公益的企業家，持續關懷社會。竭誠歡迎大家來觀賞作品並跟隨他們的美好腳蹤，一起持續關心公益及社會福利工作，期能榮神益人，使需要照護者能獲得更好的照護。

▲「若瑟光 耀遠愛 川流不息 畢耀遠神父l陳維滄先生 攝影展」開幕活動，展期自2023年8月7日至2013年8月19日止，於天主教若瑟醫院一樓大廳展出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）