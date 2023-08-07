4單親媽擺地瓜攤維生！故事曝光民眾愛心狂湧　攤位卻遭檢舉停業2天

▲新竹幾名單親媽媽在夜市擺烤地瓜攤維生，近日卻遭檢舉。（圖／愛的萌芽福利協會理事長提供）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名單親媽媽為了讓3歲身心障礙的女兒遠離家暴而勇敢離婚，並在愛的萌芽福利協會的輔導下，與另外3名單親媽媽在夜市販賣烤地瓜，而其故事被媒體報導之後，單周周末的營業額就突破5萬7千元，超出原本業績的10倍之多。然而，近日協會卻遭人檢舉營業攤販問題，地瓜攤因此停業2天。對此，協會強調，協會沒有營利行為，但若是營業額有超過法定的起徵點，協會會輔導媽媽們做營業登記。

單親媽媽小雪因為前夫家暴而離婚，獨自帶著3歲女兒，後來在愛的萌芽福利協會的輔導之下，與另外幾名單親媽媽每周五、六、日晚上一同在新竹竹北夜市賣地瓜，從清洗、挑選，到出攤烘烤等，媽媽們都親力親為，從不喊累。

▲▼媽媽們在清洗、挑選，到出攤烘烤地瓜都親力親為，從不喊累。（圖／愛的萌芽福利協會理事長提供）

據了解，日前因媒體報導媽媽們的故事，讓她們單周的營業額突破5萬7千元，整整超過平均營業額的10倍之多。然而，近日卻有不明人士向國稅局舉報，依照營業稅法，有固定營業場所的攤放必須主動申請登記營業稅籍，每月銷售額達6萬元以上的起徵點，就要繳納1%的營業稅，而媽媽們也因此被迫停業兩天。

對此，協會理事長出面表示，協會並沒有營利行為，因媽媽們銷售地瓜的全部所得全部歸她們各自所有，就算有聘請街友協助舉牌、工作，也是由媽媽們的營業額去做分配，協會並沒有經手任何一毛錢，強調協會沒有營利行為。

另外，理事長也表示，由於媽媽們幾乎都在外租屋，若要請她們個別做營業登記，那她們登記地址的電費、水費等就會變成營業用，依照夏季的電價來說，營業用電每度6.43，整整高出住宅用電的3.52元近一倍之多，但重點是，媽媽們出攤烤地瓜是用碳烤，幾乎是沒有用到任何電，若要她們支付營業用電的費用，他認為非常不公平。

不過，理事長強調，在停業的這兩天來，仍有輔導媽媽們開立二聯式收據，昨（6）日恢復出攤後，每一筆的銷售也都有附上收據，目的是希望讓協會及國稅局可以了解到媽媽們的經營狀況，倘若單月的營業額有超過6萬元的起徵點，協會就會立即輔導營業登記。