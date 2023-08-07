　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港「6大怪事」　港人公認第3點「最撐不住」：不要說了

▲香港,香港街景,中環,大館,Donki激安殿堂中環店,些利街《大口龍仔》壁畫。（圖／記者彭懷玉攝）

▲網友認為香港人走路都很快。（圖／記者彭懷玉攝）

記者林郁婷／綜合報導

你去過香港嗎？有令你印象深刻的事嗎？一名女網友在小紅書上分享，香港有「六大怪事」，包括香港人都背雙肩包、下雨天穿運動鞋、走路很快，說話聲卻很小等等，其中第三點更是受到多數香港網友認同，紛紛直呼「求你別說啦！」

這名女網友表示，有人到香港後，總結出六大怪，第一是「人人都背雙肩包」，不管男女老少，出門都背雙肩包，但不知道裡面都裝什麼；第二是「喜歡牽手走路」，夫妻或情侶走在街上都喜歡牽手；第三是「冷氣很強很冷」，地鐵、公車、計程車、百貨公司及任何公共場所，「空調開的永遠都是特別大，感覺很冷」。

▲▼ 。

▲網友總結香港有六大怪事。（圖／翻攝自小紅書）

第四是「雨天穿運動鞋」，很少有人穿拖鞋，幾乎都是穿運動鞋（香港稱波鞋）；第五是「香港人走路都很快」，但說話聲音卻很小；最後一點為「特別喜歡綠葉菜」，加蠔油水煮或單純清炒，「還特別喜歡吃白切雞（骨頭帶血絲的那種）、蒸魚，飲食都是特別健康的，清淡、少油、少鹽的」，也因此成為全球人均壽命最長的城市。

其中第三點「冷氣很強」更是受到部分網友贊同，「去哪都要帶外套，冷氣好冷」、「空調溫度不下去就一股臭味」、「真的會凍死人」，不過也有人覺得走到哪都很熱，整天都在流汗。

不少人則分享自己的雙肩包有什麼，「雙肩包長期必備：水樽、雨傘、口罩、消毒酒精、白花油、創可貼、化妝袋、乾紙巾和濕紙巾、鑰匙、錢包、手機、耳機、一包軟糖」、「充電寶、小風扇」、「沒有裝很多東西，主要是為了解放雙手」、「方便買東西可以裝」。

ET快訊
獨／這次沒放鳥！Toyz遭通緝　今獨自現身地檢署
剛畢業！女大生練車身亡　友人目擊淚崩：轉彎太快
救護車鳴笛　騎士急剎自摔再擦撞！驚險畫面曝
台積電美國搶人！無經驗10堂課入門　年薪200萬
楊繡惠霸氣宣布做1事「直到我死」　19歲嫩照曝光
35萬戶領3萬房貸補貼　7.3萬戶退件原因曝
不是老高！「中文YT界第一人」是她
4單親媽賣地瓜...民眾愛心狂湧　卻遭檢舉停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

死亡影片！63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

陸晶圓代工老二A股上市　華虹半導體一度漲逾15%

真的有「運動性過敏」！　陸13歲男孩一打球全身發癢起疹

羅志祥睽違4年現身香港擔任演唱會嘉賓　尬舞男團偶像姜濤

老公幫拿行李上車「高鐵就開了」　陸女要求開門遭拒「妳開玩笑呢？」

香港「6大怪事」　港人公認第3點「最撐不住」：不要說了

陸公布「28條便民辦稅舉措」　聚焦民營中小微企業

陸掃貪抓賄瞄準中管幹部　50歲北京航空航天大學副校長任內落馬

香港擬簡化公務員汰除機制　「長期表現欠佳」將更迅速被處理

「免費洗金戒指」洗完竟少8克　陸夫婦「王水偷金」被識破

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

死亡影片！63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

陸晶圓代工老二A股上市　華虹半導體一度漲逾15%

真的有「運動性過敏」！　陸13歲男孩一打球全身發癢起疹

羅志祥睽違4年現身香港擔任演唱會嘉賓　尬舞男團偶像姜濤

老公幫拿行李上車「高鐵就開了」　陸女要求開門遭拒「妳開玩笑呢？」

香港「6大怪事」　港人公認第3點「最撐不住」：不要說了

陸公布「28條便民辦稅舉措」　聚焦民營中小微企業

陸掃貪抓賄瞄準中管幹部　50歲北京航空航天大學副校長任內落馬

香港擬簡化公務員汰除機制　「長期表現欠佳」將更迅速被處理

「免費洗金戒指」洗完竟少8克　陸夫婦「王水偷金」被識破

取材社會案件、集體記憶！兩廳院「秋天藝術節」7作品登場

南韓世界童軍露營「百人中暑」蚊蟲猛咬 　台灣學童明更換營區　

碳權交易所今成立！交易明年啓動　對象限法人

獨／這次沒放鳥！Toyz捲妨害名譽案遭通緝　今獨自現身地檢署

「新年式LEXUS RX」北美追加新油電！不吃油跑56km　配備豐富豪華

剛畢業！高雄女大生練車摔進水溝亡　友人目擊淚崩：轉彎騎太快

叫外送超愛某家！他第1次「店裡內用」髒到嚇傻　底下卻吵翻

台灣格鬥好手出征泰國亞錦賽　「拳下」李育昇最受矚目

勞動部教戰4招　視訊免臨櫃搞定失業給付

颱風降雨挹注！經濟部：嘉義水情正常、台南為提醒綠燈

大陸熱門新聞

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

他吃麵漂浮老鼠加菜　照片超驚悚

第5年！福建向金門供水2800多萬噸

嘉峪關「關長」爆紅　聽台北秒答2字

香港6怪事　第3點公認「最撐不住」

陸老夫婦吃隔夜蛋炒飯　1不治1重病休克

七彩丹霞　每條紋理都暗藏「大數據」

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡

蒙古族「男兒三藝」　他從小就跟馬摔跤

全球最大軍馬場　已逾2100年歷史

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐被砍50多刀死

陸夫婦上演「王水偷金」　洗完戒指少8克

老公幫拿行李上車「高鐵就開了」 陸女要求開門遭拒「妳開玩笑呢？」

63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

更多熱門

相關新聞

冷氣濾網要怎麼洗？台電曝NG方式　恐縮短使用壽命

冷氣濾網要怎麼洗？台電曝NG方式　恐縮短使用壽命

夏天天氣熱，但有時候開冷氣還是覺得不冷，為了達到更好的冷房效率，台電也表示，其實民眾可以先確認是不是很久沒洗冷氣濾網。

香港擬簡化公務員汰除機制

香港擬簡化公務員汰除機制

「磁懸浮」高鐵競賽大灣區領表 設計時速650公里...4路線方案曝

「磁懸浮」高鐵競賽大灣區領表 設計時速650公里...4路線方案曝

家裡冷氣壞掉　夫妻忍4天活活熱死

家裡冷氣壞掉　夫妻忍4天活活熱死

李嘉誠7折拋售香港房產　房價創7年新低

李嘉誠7折拋售香港房產　房價創7年新低

關鍵字：

香港雙肩包運動鞋冷氣

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面