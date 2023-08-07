香港「6大怪事」　港人公認第3點「最撐不住」：不要說了

▲網友認為香港人走路都很快。（圖／記者彭懷玉攝）



記者林郁婷／綜合報導

你去過香港嗎？有令你印象深刻的事嗎？一名女網友在小紅書上分享，香港有「六大怪事」，包括香港人都背雙肩包、下雨天穿運動鞋、走路很快，說話聲卻很小等等，其中第三點更是受到多數香港網友認同，紛紛直呼「求你別說啦！」

這名女網友表示，有人到香港後，總結出六大怪，第一是「人人都背雙肩包」，不管男女老少，出門都背雙肩包，但不知道裡面都裝什麼；第二是「喜歡牽手走路」，夫妻或情侶走在街上都喜歡牽手；第三是「冷氣很強很冷」，地鐵、公車、計程車、百貨公司及任何公共場所，「空調開的永遠都是特別大，感覺很冷」。

▲網友總結香港有六大怪事。（圖／翻攝自小紅書）



第四是「雨天穿運動鞋」，很少有人穿拖鞋，幾乎都是穿運動鞋（香港稱波鞋）；第五是「香港人走路都很快」，但說話聲音卻很小；最後一點為「特別喜歡綠葉菜」，加蠔油水煮或單純清炒，「還特別喜歡吃白切雞（骨頭帶血絲的那種）、蒸魚，飲食都是特別健康的，清淡、少油、少鹽的」，也因此成為全球人均壽命最長的城市。

其中第三點「冷氣很強」更是受到部分網友贊同，「去哪都要帶外套，冷氣好冷」、「空調溫度不下去就一股臭味」、「真的會凍死人」，不過也有人覺得走到哪都很熱，整天都在流汗。

不少人則分享自己的雙肩包有什麼，「雙肩包長期必備：水樽、雨傘、口罩、消毒酒精、白花油、創可貼、化妝袋、乾紙巾和濕紙巾、鑰匙、錢包、手機、耳機、一包軟糖」、「充電寶、小風扇」、「沒有裝很多東西，主要是為了解放雙手」、「方便買東西可以裝」。