桃園女要匯45萬...連受款戶都交代不清　警苦勸保住了

▲王姓女子臨櫃滙45萬元「工程款」。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名50多歲王姓女子欲滙款45萬元「工程款」至他人帳戶，卻對受款戶資料交代不明，據報趕來的員警認為王女遭到詐團話術誘騙，苦勸王女務必先清楚匯款用途再行匯出款項避免損失，王女在警方解釋分析後，明白若匯款恐有詐騙之虞，遂打消匯款念頭。

▲員警苦勸王女務必先清楚匯款用途再行匯出款項避免損失。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員黃威達、黃子瑋日前14時許接獲派案轄內介壽路一段一家銀行行員報案稱有疑遭詐騙案件，隨即立即趕往現場處理，現場係一名約50多歲的王姓女子至銀行準備要匯款45萬元至他人指定的帳戶，警方到場先耐心聆聽案情，並細心詢問王女是否清楚該筆款項去向、用途，王女表示款項是作還款用途，但經行員詢問受款戶資料時，王女卻對受款戶資料交代不明。

警方又另外詢問王女，關於還款用途一事，王女又稱款項是為付還工程款項，就是一直以還工程款為由兜圈子，員警向其借用手機協助查證匯款相關事項，但王女不願意提供手機資訊且支支吾吾交代不清，警方則苦勸王女誤陷入詐團話術，務必先清楚瞭解匯款用途再行匯出款項避免損失。王女經警方解釋分析後，發現若匯款恐有遭詐騙之虞，遂暫時打消匯款念頭。