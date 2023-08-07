配偶出庭喊：5億高中生受家庭迫害！曝當天上樓原因　不認假結婚

▲剛辦完結婚就墜樓亡，5億高中生母親悲痛控兒遭設計喪命。（資料圖／律師提供）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中五億高中生墜樓身亡，引發全台關注！台中地檢署6月偵結，認定賴姓高中生配偶夏姓男子殺人罪嫌不起訴，台中高分檢日前認為全案仍有疑點，發回原署續行偵查。夏男今在法庭上表示，賴生遭到家庭迫害、壓力大，自己是想幫助他，雙方才會結婚，否認假結婚。

回顧整起事件，剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

五億高中生命案7日開庭，夏男不認偽造文書罪，辯稱他與賴姓高中生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不是假結婚，強調雙方的婚姻是合法的，是因為賴生死亡才會受到關注，表示自己不知道、也沒想過賴生為何會這樣。

▲台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）

夏男指出，他因希望建立賴生財產觀念，2人在3月間有數次交集，期間他發現賴生對於財產不太在意，多半是向他傾訴生活想法、希望有人支持，而他當時因為正要考地政士，也順便等賴生高中畢業、成年，且當時賴父還在世，家族成員在爭產，有重重阻礙，因此對結婚一事並未有動作。

夏男表示，後來他認為賴生遭到「家庭迫害、壓力大」，想幫助對方，加上賴生曾於5月4日透露，「希望有可靠的男性在他身邊」，他問賴生是不是想結婚，對方說是，因此結婚，沒有料到對方會自殺。

夏男稱，事發當天雙方結婚後之所以會被監視器拍到一同上樓的畫面，是因結婚後有許多事情要處理，就先上樓準備後續，並準備向家人報告。