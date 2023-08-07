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桃園「多元飲食文化下午茶」　新移民分享母國美食與文化

▲桃園「多元飲食文化下午茶」

▲桃園「多元飲食文化下午茶」新移民分享母國美食與文化 。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣社區多元文化共融，桃園市新移民女性關懷協會於8月舉行三場「多元飲食文化下午茶」活動，由印尼、泰國、越南籍新住民擔任飲食文化講師，分享母國美食與文化，見證桃園新住民如何在「陪伴」與「培力」中成長。協會邀請多位經驗豐富的講師群為協會成員分享跨文化轉譯的技巧，讓新住民更認識自身及多元文化價值。

▲桃園「多元飲食文化下午茶」

▲市議員張碩芳（左四）長期為新住民提免費的法律諮詢服務。▼行銷長楊禮琳(左一)表示：協會首次申請桃園市文化局社區創造計劃，期吸引更多青年參與協會的跨文化活動。(圖／協會提供)

▲桃園「多元飲食文化下午茶」

擔任桃園市新移民女性關懷協會會務顧問的市議員張碩芳表示：「希望透過多元文化交流活動，帶來更多豐富多彩和充滿溫度的故事。」市議員錢龍及黃敬平也期待市民能透過活動更認識東南亞文化。協會行銷長、由米整合行銷工作室執行長楊禮琳表示：「協會首次申請桃園市文化局社區創造計劃，期望未來能吸引更多青年參與協會的跨文化活動。」

▲桃園「多元飲食文化下午茶」

▲泰籍協會總幹事李翠玲(中)在工作坊活動與南洋台灣姐妹會授課講師洪滿枝理事長、夏曉鵑理事。(圖／協會提供）

泰國籍理事長吳秉蓉寄語：「相信美食無國界，希望在活動中讓參與者體驗到世界各地的深刻連結。」榮譽理事長楊慧青補充：「多元飲食文化下午茶將是新住民示自己的故事和母國文化的魅力最佳舞台。我們期待更多桃園市民能參與這次活動。」

▲桃園「多元飲食文化下午茶」

▲多元飲食文化下午茶系列活動。(圖／協會提供)

「多元飲食文化下午茶」首場活動於8月5日舉行「醬料文化」，接著有兩場活動，將會帶大家分別探索泰國的米食文化和越南的蔬食風味。名額有限，歡迎報名！

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