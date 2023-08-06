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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴雲林見張榮味再撲空　侯友宜：用任何形式都要凝聚共同信念

▲▼國民黨全代會 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜持續整合藍營，繼6月11日造訪雲林未能見到挺郭派前縣長張榮味，今（6）日再度撲空。侯對此表示，每一個意見領袖，他都常常不管用任何形式，都可以做好讓大家彼此凝聚共同的信念方向。侯也說，讓做得不好的政黨輪替，大家有共同的信念，要守護中華民國、愛台灣這塊土地，這個沒有分哪一個黨派，所以大家都在一起。

侯友宜今參加雲林古坑「創樂子手作體驗」活動並接受媒體聯訪，被問到稍早在雲林縣長張麗善家中的早餐會談了什麼？侯答，最主要關心張麗善在雲林推動政務的問題，談到城鄉差距，尤其雲林是農業大縣，資源提供比較不足，所以她非常擔心中央的資源沒有下放，很擔心很多的工作沒有辦法順利推動，她希望在資源分配上，能夠更平均、能夠更照顧雲林鄉親，所以其實談的都是市政議題。

媒體也問為何沒見到雲林前縣長張榮味？侯友宜答，其實有見到很多好朋友，包括斗六市長、斗南鎮長，還有很多的議員，都滿滿的給他支持。侯也說，更重要不是只有議員，像很多里長，還有代表會主席、副主席、代表，都幾乎都出來打招呼，也給予支持加油跟打氣，希望他能夠為國家多做事。

至於一些無黨籍人士要如何整合？侯友宜表示，因為很多無黨籍都是長期的好朋友，大家有一個共同的目標，清廉、有效率的政府，大家認真努力，讓做得不好的政黨要輪替，所以目標非常一致，有共同的信念，要守護中華民國、愛台灣這塊土地，所以大家的信念是一樣的，這個沒有分哪一個黨派，所以大家都在一起，共同面對現在台灣最重要的兩岸問題，以及面對內政弊案叢生的問題，做好改變這也是大家的信念。

媒體又再問一次沒見到張榮味，是不是最重要還是跟他碰面？侯友宜表示，每一個意見領袖，他都常常不管用任何形式，都可以做好讓大家彼此凝聚共同的一個信念方向，讓這一次總統大選能夠贏回，讓國人、讓民眾能夠讓他們解決他們所有的問題，這就是大家的目標跟方向。

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