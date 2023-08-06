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嘉縣首起登革熱案例　縣府啟動化學防治措施

▲▼ 嘉義縣出現本土登革熱 翁章梁即刻指示防治應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣出現本土登革熱 翁章梁即刻指示防治應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工4日研判確診，嘉義縣衛生局對38位公司人員及接觸者進行快篩後，發現另有3人快篩陽性。縣長翁章梁獲報後立即指派衛生局嚴謹處理，5日啟動化學防治措施，避免傳染範圍擴大。

▲▼ 嘉義縣出現本土登革熱 翁章梁即刻指示防治應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局表示，營造公司承作雲林縣古坑擋土牆工程，居住竹崎的員工2日出現登革熱症狀，疫調啟動後對接觸者38人進行快篩，再發現3人呈陽性。今日集結疾管署南區管制中心、衛生局、環保局、警察局、梅山鄉公所，動員陸軍步兵101旅、257旅及後備指揮部共22人針對確診案住家及梅山公司半徑100公尺進行化學噴藥，也對周邊家戶進行消毒，呼籲鄉親應全力配合，違者將依傳染防治法最高罰30萬元。

▲▼ 嘉義縣出現本土登革熱 翁章梁即刻指示防治應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，全國本土登革熱累計951例，其中台南及雲林確診數最多，嘉義縣位居兩縣市中間，必須更加謹慎防治，呼籲鄉親們做好防蚊措施，如出現發燒症狀要儘速就醫。

▲▼ 嘉義縣出現本土登革熱 翁章梁即刻指示防治應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華指出，登革熱由埃及斑蚊、白線斑蚊進行傳播，對住宅施作化學防治最快速有效，提醒鄉親噴藥期間人不能在屋內，噴藥後門窗關上至少1小時以上，1小時後戴口罩進入室內將門窗打開，保持通風約10－20分鐘始可進入屋內，疫情期間務必配合配合相關防疫措施，一起平安度過疫情。

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