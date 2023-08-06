中南部雨彈續轟！氣象局曝今日主要雨區　颱風「蘭恩」將生成

▲台灣受西南風影響，中南部持續有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來持續受到西南風影響，中南部的降雨還要持續一周，今日雨區集中在南高屏山區，周二開始水氣更增，中南部的降雨會擴展到平地及市區，北部、宜蘭也轉為整天零星短暫陣雨。另外本周海上可能會有今年第7號颱風「蘭恩」生成，不過直接影響台灣機率低，短時間內台灣不會受到颱風影響。

氣象局表示，未來一周持續受到西南風影響，中南部降雨持續，今日截至上午九點，屏東春日累積雨量已達75.5毫米，今日降雨明顯的地區集中在難高屏的山區，中南部的山區也有短暫陣雨或雷雨，北部則是午後會有雷陣雨。

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▲卡努颱風遠離，不過其所帶來的西南風仍為台灣帶來降雨。（圖／氣象局）

周二以後水氣增多，中南部降雨持續，且雨區擴展到平地及市區，北部、宜蘭轉為整天零星短暫陣雨。溫度部分，未來幾天中南部因雲量較多約29-31度，北部、宜花東則可達36度以上，台東還會有焚風。

天氣職人吳聖宇指出，本周位於日本南方海面的熱帶擾動有可能形成今年第7號颱風「蘭恩」，不過目前來看預估會往日本方向移動，直接影響台灣的機會不高。

吳聖宇表示，從現有的預報資料看起來，短時間內台灣應該不會再受到颱風的影響，至於8月後半的颱風發展情況仍有待觀察。