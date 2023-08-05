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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我在家那麼怕陳佩琪」　柯文哲撇仇女：民眾黨普遍女將比男將強

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲因過去言論，在716遊行後陷入仇女、厭女爭議。民眾黨今（5日）特舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被認為是替柯文哲撕掉仇女標籤。針對仇女議題，柯文哲在活動上表示，民眾黨普遍而言女將比男將強，雖然黨員結構男性比女性多，但有名的都是女生，所以那種攻擊沒必要。柯也打趣表示，他在家怕妻子陳佩琪，「我們家齁，大事我決定，小事陳佩琪決定，可是我們家從來沒有發生過大事」。

民眾黨台北市黨部與台北市台灣選哲之友會5日下午在大直典華舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會，活動主旨就是招募願意站出來支持柯文哲的女性來賓，用實際行動破除謠言。據記者目擊，現場來賓確實超過6成都為女性，柯文哲競選總幹事黃珊珊、柯文哲媽媽何瑞英與妹妹柯美蘭都到場力挺。

柯文哲會中致詞時提及，最近有仇女的抹黑，但他在家那麼怕陳佩琪，「我們家齁，大事我決定，小事陳佩琪決定，可是我們家從來沒有發生過大事」。

柯文哲說，他也發現，民眾黨普遍而言，女將比男將強，總幹事是黃珊珊，唯一一席縣市長則是高虹安，而網路點閱率最高的是「學姊」台北市議員黃瀞瑩；雖然民眾黨員結構男性比女性多，但有名的都是女生，所以那種攻擊沒必要。

柯文哲受訪時，則被問今天活動是否有助撕掉仇女標籤？柯回應，媒體就是帶風向，性騷擾又吃案、婚外情一大堆的政黨，每天都在講別人，真奇怪。

▼據記者觀察，「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會有超過6成女性出席。（圖／記者蘇晏男攝）

▼據記者觀察，「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會有超過6成女性出席。（圖／記者蘇晏男攝）

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