胸部打玻尿酸！人妻5天後「死在病床上」　網紅美容師突關帳號消失

▲馬來西亞29歲女子陳蔚杉（右）接受疑似無證照的美容師（左）為她進行豐胸注射，導致術後感染身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞柔佛州新山市一名29歲華裔女子接受所謂「玻尿酸豐胸」手術，結果術後當天就紅腫疼痛，又因感染住進加護病房，術後5天不治身亡。親友們透過網路發文與媒體討公道，指控動手術的並非醫美醫師，而是自稱「專業微整師」的無照美容師，靠著網路聲量營造形象。但美容師目前關閉社群帳號，未做回應。

綜合馬來西亞媒體報導以及親友說法，29歲的陳蔚杉出身柔佛州峇株巴轄縣，結婚後搬到新山市，育有2名兒子。友人發文表示，她7月29日前往士姑來麗寧鎮，找一名馬來裔網紅美容師，進行臉部微整，然而，美容師隨後勸說她進行豐胸手術，在胸部注射含有玻尿酸成分的針劑，宣稱這樣可以讓胸部變得緊實，但美容師並未告知手術風險。

▲親友發布陳蔚杉傳訊息與美容師聯繫的照片。（圖／翻攝自Facebook）

友人宣稱，陳蔚杉後來同意於當天進行豐胸手術，在診間時卻傳訊息給家人說自己很害怕，她對美容師說「不然我下次再來做吧？」，但遭對方以「已經購買材料」為由拒絕。陳蔚杉的35歲丈夫黃先生表示，妻子術後開車回家途中出現暈眩症狀，同一天胸部開始腫脹、疼痛，隔天中午因為過於疼痛便前往附近診所就醫，當時醫生評估無論是麻醉藥或其他藥物都注射過量。

丈夫透露，妻子稍做治療返家後，大約晚間7點仍感覺不適， 因此緊急送往私立醫院治療，到了術後第3天的8月1日，因背部與腿部疼痛而無法行走，接著病情惡化，8月2日清晨5時許她被送進加護病房搶救，當天上午7時4分病逝。

▲陳蔚杉進加護病房仍不幸離世，得年29歲。（圖／翻攝自Facebook）

丈夫表示，法醫告知初步驗屍結果稱，妻子胸部全是細菌，懷疑她是因為細菌感染逝世，但詳細死因仍有待調查。友人發文則提到，美容師自稱「專業微整師」卻在陳蔚杉開車暈眩時表示只是「麻藥不小心放太多」，事後不僅刪除部分聊天紀錄，也沒有告知客戶自己並沒有醫美執照。目前美容師暫無回應，所有社交平台帳號皆已設為私人。家屬表示，葬禮結束後將對她採取法律行動。