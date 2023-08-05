　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

去世26年亡兄突託夢無法呼吸！　她到墓地一看才知「是真的」

▲▼去世26年亡兄突託夢「無法呼吸」！她到墓地一看嚇壞。（圖／翻攝自新新聞報）

▲死者的墓穴被從中間壓毀。（圖／翻攝自新新聞報）

記者王佩翊／綜合報導

泰國一名女子日前被已故26年的哥哥託夢稱，自己無法呼吸，快將他從墳墓挖出來。半信半疑的她告訴家人後，決定到墓園將原本土葬的哥哥遺體挖出，重新火葬處理，沒想到一家人抵達目的後，卻看到哥哥的墓穴因土石沖刷直接變形，並擠壓到遺體的胸骨，他們這才知道原來哥哥在夢裡說的「都是真的」。

根據泰國《新新聞報》報導，48歲的泰國女子納賽德7月28日夢到過世26年的親哥哥，而已故的哥哥在夢中竟對她說，「我這1年來都無法呼吸，快把我從墳墓裡挖出來。」

納賽德隨後便將此事告訴家人，在經過討論後，全家一致決定要將原本土葬在墓地的哥哥遺體重新火化處理。然而當他們一行人抵達墓園後，卻看到原本用水泥建成的墓穴疑似因為當地土石沖刷，被土壤壓毀，其中一邊直接被壓斷，而哥哥的遺骨就這樣被「牆面」壓住胸骨的位置。

納賽德與家人這才知道哥哥託夢時說的「無法呼吸」是什麼意思，於是連忙將遺體遷出，並重新舉行相關儀式。

據悉，納賽德的哥哥與家人都是虔誠的佛教徒，但是當年被埋在公墓時，是用非佛教的儀式土葬，於是他們這次將遺骨遷出後，已經重新舉行誦經儀式，並送到寺廟火化。

ET快訊
肉圓1顆110元挨轟！　民眾撐傘排隊力挺
西南氣流「大水管」猛灌！　「1原因」降雨更可怕
Toyz「傳喚未到」經紀人急解釋！　被通緝現況曝光
快訊／露營區多人受困！　車被泥水沖走
快訊／小紅老師不忍了！　千字文爆料「點名黃先生」
快訊／春陽部落1300人受困！　居民急喊：完蛋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

極端主義罪成！普丁「頭號政敵」再加判19年　開庭才10分鐘就結案

去世26年亡兄突託夢無法呼吸！　她到墓地一看才知「是真的」

《哈利波特》出版社女總裁落海　捲螺旋槳慘死！目擊者：少一隻手

韓國公民販毒被判死刑　遭中國處決！南韓外交部：非常遺憾

「免費送300台PS5」紐約街頭數千人暴動　Twitch實況主被控2罪

卡努「回馬槍」再襲沖繩！停電3天剛修好3小時又停電　居民崩潰

美前國安顧問波頓警告：川普若再當選總統　美國恐退出北約

世界海洋表面溫度創新高！　歐盟監測：達攝氏20.96度

印尼3強拚2024總統大位！　智庫：誰當選都會「務實與台交往」

漲勢動能流失　美股紅翻黑150點

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

明仁會惡煞狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇遭上銬

極端主義罪成！普丁「頭號政敵」再加判19年　開庭才10分鐘就結案

去世26年亡兄突託夢無法呼吸！　她到墓地一看才知「是真的」

《哈利波特》出版社女總裁落海　捲螺旋槳慘死！目擊者：少一隻手

韓國公民販毒被判死刑　遭中國處決！南韓外交部：非常遺憾

「免費送300台PS5」紐約街頭數千人暴動　Twitch實況主被控2罪

卡努「回馬槍」再襲沖繩！停電3天剛修好3小時又停電　居民崩潰

美前國安顧問波頓警告：川普若再當選總統　美國恐退出北約

世界海洋表面溫度創新高！　歐盟監測：達攝氏20.96度

印尼3強拚2024總統大位！　智庫：誰當選都會「務實與台交往」

漲勢動能流失　美股紅翻黑150點

伍佰開唱一半被嗆這件事！　無預警宣布年底喜訊

大谷翔平對決水手王牌4支1、吞3K　天使不敵水手吞連敗

西南風強灌豪大雨　投嘉高3縣市「土石流紅色警戒」增至56條

ASML霸主進駐林口！「全台最大零碳廠房」都審過了　2025啟用

雙方無法達成續約共識　中信特攻宣布洋將金恩離隊

極端主義罪成！普丁「頭號政敵」再加判19年　開庭才10分鐘就結案

粉絲求「想跟姐姐一樣瘦」　韓韶禧撂重話：別像我一樣！

老翁鋸樹困樹上…深坑消防架梯救援驚動虎頭蜂！　4人遭螫傷

香港運輸局長：將安排更多大灣區青年到香港機場實習

台中婦遭詐！匯款48萬竟全部拿回來　卡努颱風救了她...原因曝光

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

祖克柏在家裝鐵籠　讓老婆氣炸了

聯合國公布喜多川性侵報告：數百人受害

魔法風雲會「至尊魔戒」8200萬成交

柬埔寨破今年最大K他命走私　逮6台嫌

足球員鏟球被重踩　腿部怪異扭曲畫面曝

漲勢動能流失　美股紅翻黑150點

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

83歲嬤甩「小鮮肉」！　怨性生活無法滿足

陪妻戰勝癌魔　她竟許願跟同事上床

卡努「回馬槍」襲沖繩！停電3天　剛修好又停電

Twitch實況主免費送PS5　紐約街頭失控暴動

更多熱門

相關新聞

印尼2024總統大選！智庫：誰當選都會務實與台交往

印尼2024總統大選！智庫：誰當選都會務實與台交往

印尼明年2月舉行總統大選，智庫「經濟與法律研究中心」發布報告指出，不論是前雅加達省長阿尼斯、中爪哇省長甘查爾還是國防部長普拉伯沃，誰當選都會繼續對台灣採取務實態度，在經濟上與台灣保持往來。

柬埔寨破今年最大K他命走私　逮6台嫌

柬埔寨破今年最大K他命走私　逮6台嫌

細菌感染入院3天！大馬前首相馬哈迪出院了

細菌感染入院3天！大馬前首相馬哈迪出院了

從12歲開始養成！印尼41歲婦嫁閨蜜16歲兒

從12歲開始養成！印尼41歲婦嫁閨蜜16歲兒

泰國新總理難產！眾議院投票再延遲

泰國新總理難產！眾議院投票再延遲

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

沖繩員旅變10天　她哭：想回家

賀瓏「辛龍哥對不起」凌晨改口道歉

夏克立認：我有4間房！「遭黃嘉千阻擋賣屋」背千萬債務

女客坐按摩椅頭髮被絞死！崩潰：救我

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

合意性交？網紅千字文爆黃先生

即／高雄捷運公廁1男亡　警封鎖現場

蔡阿嘎被AV女神抱完「回家突轉帳給老婆」

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面