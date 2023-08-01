潘孟安籲政治力勿介入校園　王鴻薇諷：別動用國家機器施壓高師大

▲立委王鴻薇1日舉行記者會，指潘孟安高師大碩論涉嫌抄襲比率達54％。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（1日）指民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的高師大碩士論文涉嫌抄襲比例達54％，潘則發3點聲明回應，呼籲政治力勿凌駕學術獨立自由。對此，王鴻薇回應，2022年新竹市前市長林智堅論文抄襲案中，台大跟中華大學都面臨非常大的政治壓力，所以請潘孟安說到做到，就不要動用國家機器去施壓。

王鴻薇1日上午在立法院舉行記者會，指潘孟安高師大成人教育研究所論文，題目為「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，經論文原創性比對系統「Turnitin」檢查，顯示該論文比對相似指數為54%，網路來源52%，出版物10%；內容除抄襲中山大學、朝陽科技大學等6間學校外，連國家公園網站的內容都一字不漏的抄襲，包括17頁抄襲玉山國家公園網站。

此外，王鴻薇也指，據她了解，4月已經有民眾向高師大檢舉，但民眾說校方收件之後三個月都還沒有回應，因此她要呼籲高師大具體向社會說明進度，勿枉勿縱。

記者會舉行不久，潘孟安發3點聲明回應：第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今高師大成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，他合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。

對此，王鴻薇說，潘孟安應遵守自己提出的3點聲明，去年林智堅論文抄襲案中，台大跟中華大學都面臨非常大的政治壓力，所以請潘說到做到，就不要動用國家機器去施壓。高師大應宣布到底有無成立學倫會 「不要告訴我說你們沒有接到任何檢舉」；至於比對內容，請高師大再做一次比對。

媒體詢問是否期望潘孟安請辭賴清德的競選總幹事？王鴻薇表示，潘孟安現在沒有公職，「我覺得這就是賴清德的選擇」，而她也是在幫賴拆彈，若等到快選舉潘的論文才被爆出來，總不可能說潘只是競選總幹事，畢竟外界看法可不一樣。