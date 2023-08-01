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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委控潘孟安論文涉抄襲　綠黨團：當事人已說明「學術歸學術」

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（1日）指控民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的高師大成人教育研究所論文涉嫌抄襲，潘隨即出面否認，並指尊重學倫會審查，強調論文具原創性、無抄襲疑慮。對此，民進黨團表示，論文部分，當事人已經對外提出說明，學術歸給學術，就尊重。

▲▼民進黨團輿情回應記者會 李伯毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團回應潘孟安遭控涉論文抄襲案，表示尊重當事人說明，強調學術歸學術。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇說，根據Turnitin系統比對，潘孟安碩士論文抄襲比率高達54％，連國家公園網站都抄，還涉及至少6本以上期刊論文，通通沒有引註，比行政院副院長鄭文燦的30％抄襲比例高非常多。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，潘孟安有對外說明，經過比對後論文具備原創性，政治不該過度介入學術，論文部分，當事人也有提出說明，就尊重，學術就歸給學術。民進黨團幹事長劉世芳指出，潘孟安對外有三點聲明，就尊重。

潘孟安稍早已提出3點聲明駁斥指控，他強調，論文具有原創性，無抄襲疑慮，第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今高師大成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，他合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。

▼民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安遭控高師大碩士論文涉抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨提名策略小組召集人潘孟安出席民進黨立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝） 

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