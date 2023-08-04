原住民族雲端科展成績出爐　台東寧埔、關山國小獲冠亞軍

▲第14屆原住民族雲端科展，寧埔國小獲得冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了鼓勵高級中等以下學校原住民族學生運用資通科技，培育資訊素養與科學素養，透過科學實驗研究方式，由教育部所舉辦的111學年度文化科教獎第14屆原住民族雲端科展成績出爐，台東縣寧埔國小及關山國小，分獲國小組第一名及第二名。

教育處指出，今年度原住民族雲端科展共計來自全國96組公私立高中及國中小學原住民族學生與指導教師組隊報名參加，經線上初選、視訊複審程序，共有16組隊伍（國小組7隊、國中組4隊及高中組5隊）入圍決賽，台東縣展現原民文化推動成果，奪下國小組前2名，實屬不易。

榮獲第一名「金熊獎」的寧埔國小校長胡利明說，這次奪獎真的非常不容易，寧埔國小以作品-「Hekal的海事─阿美族『Rarapi' no Salimpo』潮間帶的傳統採集智慧」榮獲金熊獎，寧埔國小已第3年參賽，一次比一次更進步，從第一年的佳作、去年的銀熊獎，到今年獲得金熊獎，是這3年來多少經驗累積和扎實的苦練所得來的甜美成果！賽事需經過首輪線上初選、第二階段的研究計劃書審查、第三階段成果報告書及視訊簡報複審，才能入圍第四階段決賽，小朋友真不簡單，指導教師更是無私付出，利用課後時間勤加指導。



▲關山國小獲得亞軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山國小校長陳文玲說，關山國小是第1年參加原住民雲端科展競賽，主要由布農族的學生，透過訪談部落耆老及查詢文獻，了解民族植物石菖蒲，在布農族嬰兒祭儀中具消毒殺菌及驅邪避凶的藥性，進而利用科學實驗，應證石菖蒲汁液消毒的特性，進而研發布農族天然、環保的抗疫方法。透過參賽的歷程，孩子們有機會和部落耆老對話和學習，了解石菖蒲對布農族的文化意涵，保存原住民傳統知識，增進科學技能，培養原住民小小科學家。