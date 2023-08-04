　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜　惟iPhone銷售下滑

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果公布Q3財報。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果公布第三季財報（截至7月1日的上季）資訊，目前營收和獲利目標超過華爾街的原先的預期目標，但由於銷售狀況下滑將持續到本季，因此導致股價下跌。

蘋果預計第四季銷量可能連續下滑，導致蘋果股價下跌約 2%。蘋果嘴重要的產品 iPhone 的銷量低於預期，令投資者喪失信心。高階主管表示 iPhone 銷量將在第四季有所改善，但沒有透露具體幅度。

根據華爾街日報報導，蘋果目前的處境很「微妙」，由於 iPhone 已經推出一段時間，且尚未發布新機，目前需要在飽和的市場中與 Android 競爭對手爭奪市場佔比，而 6 月份發布的 Vision Pro，尚未到達消費者手中。

蘋果表示，截至 7 月 1 日的第三季財報銷售額下降 1.4%，至 818 億美元，每股盈餘增長 5%，至 1.26 美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，這超出分析師預期的 816.9 億美元和每股 1.19 美元。iPhone 銷量的疲軟被包括 Apple TV+ 在內的服務部門的強勁銷售以及中國銷量同比增長 8% 所抵消。

蘋果首席財務官 Luca Maestri 表示，蘋果預計截至 9 月的第四季營收表現將與上年同期的跌幅類似。根據 Refinitiv 的數據，這一銷售預測低於分析師的預期，即第四季銷售額大致持平，為 901.9 億美元。

研究公司 Futurum Group 首席執行官兼首席分析師 Daniel Newman 表示，真正擔心的是銷量何時回升以及 iPhone 銷量增長的前景如何。

根據 Refinitiv 的數據，蘋果預計 9 月份季度的毛利率為 44% 至 45%，高於分析師預期的 43.4%。Luca Maestri 在電話會議上表示，儘管預計包括 Apple TV+ 在內的服務部門將成長，但 iPad 和 Mac 的銷量將下降兩位數。

ET快訊
快訊／小孩朝迴轉壽司狂吐口水！　藏壽司道歉了
快訊／海警解除！颱風尾「豪雨炸11縣市」　紫爆區出爐
搭台鐵「竟被針頭扎到」！　醫護一看急回：快檢查
引退作很猛！　三上悠亞親口劇透：8年精華
史上最大補助難領！　300億租金補貼執行率曝光
災情慘狀曝！大貨車遭土石流吞噬　馬路成泥河
老高爆抄襲！粉絲卻狂點名1人「覺得不舒服」　兩派吵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜　惟iPhone銷售下滑

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起

台灣首發LINE父親節特效！　輸入3組關鍵字跳出超萌熊大

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜　惟iPhone銷售下滑

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起

台灣首發LINE父親節特效！　輸入3組關鍵字跳出超萌熊大

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

吹冷氣整晚也容易變老！一夜年輕3部曲打造緊緻拉提網

不爽公車司機按喇叭嚇哭娃　違停爸比3次中指下場曝光

邰智源當場翻臉不錄！全因他拜拜1舉動踩雷…友看不下去爆料全說了

快訊／小孩朝壽司吐口水「店員未處理」　藏壽司認3缺失道歉了

薄得岡好，潤得對味　100%日本製造岡本002RL超潤滑

河流暴漲沖走遊客「至少4人死亡」　海豐官方：事發地非景點

全美申貸購屋數年比大降23％　2原因讓潛在買家退縮

不再當「歐肥」！歐尼爾減肥成功IG大秀健美身材

餐廳吃飯煞到正妹服務生！他送花狂追2年不成　站崗示愛下場慘了

颱風未掃高雄卻2區大停電！2563戶深夜受影響　這次是「它」害的

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

3C家電熱門新聞

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜 惟iPhone銷售下滑

升級iOS 16.6不能反悔！蘋果關閉舊版本認證通道

iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

台灣首發LINE父親節特效！　輸入3組關鍵字跳出超萌熊大

羊駝太可愛好想養？主題餐廳老闆「成功照顧＋乾淨用餐環境」經驗全分享

最新Pixel Watch要來了！外媒曝全新錶盤設計

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

傳Sony將推入門全片幅相機A7C II

騰龍35-150mm今秋將有Z接環版本

搭載USB-C、鏡頭大升級　iPhone 15 Pro爆料一次看

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價

技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版

Google公開6種全新創作工具

更多熱門

相關新聞

Apple財報將公布！最強分析師曝「Q2不引人注目、不會提太多AI」

Apple財報將公布！最強分析師曝「Q2不引人注目、不會提太多AI」

重量級的蘋果（Apple）財報即將在美股周四盤後登場，被稱為「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券分析師郭明錤發文指出，逢傳統淡季，蘋果第2季財報不會引人注目，且蘋果在AI布局落後競爭對手，預料在財報公布法說會上不會提太多AI內容。

賈伯斯簽名！　蘋果創立前「支票」現身拍賣會　

賈伯斯簽名！　蘋果創立前「支票」現身拍賣會　

彭博：鴻海擬投資157億元　在印度建蘋果產品零組件廠

彭博：鴻海擬投資157億元　在印度建蘋果產品零組件廠

iPhone 15漲價！Pro系列2大升級　螢幕邊框變窄了

iPhone 15漲價！Pro系列2大升級　螢幕邊框變窄了

iPhone 15傳漲過頭　近6成網友寧續用舊款

iPhone 15傳漲過頭　近6成網友寧續用舊款

關鍵字：

蘋果財報

讀者迴響

熱門新聞

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

MAKIYO8男來追秀33E好身材

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

吳宗憲61歲親姊病逝！

資深女星「乳癌復發」輕生獲救！

母殺2子輕生！友人曝「發爐4天」路邊看到2小孩

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面