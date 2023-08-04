蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜　惟iPhone銷售下滑

▲蘋果公布Q3財報。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果公布第三季財報（截至7月1日的上季）資訊，目前營收和獲利目標超過華爾街的原先的預期目標，但由於銷售狀況下滑將持續到本季，因此導致股價下跌。

蘋果預計第四季銷量可能連續下滑，導致蘋果股價下跌約 2%。蘋果嘴重要的產品 iPhone 的銷量低於預期，令投資者喪失信心。高階主管表示 iPhone 銷量將在第四季有所改善，但沒有透露具體幅度。

根據華爾街日報報導，蘋果目前的處境很「微妙」，由於 iPhone 已經推出一段時間，且尚未發布新機，目前需要在飽和的市場中與 Android 競爭對手爭奪市場佔比，而 6 月份發布的 Vision Pro，尚未到達消費者手中。

蘋果表示，截至 7 月 1 日的第三季財報銷售額下降 1.4%，至 818 億美元，每股盈餘增長 5%，至 1.26 美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，這超出分析師預期的 816.9 億美元和每股 1.19 美元。iPhone 銷量的疲軟被包括 Apple TV+ 在內的服務部門的強勁銷售以及中國銷量同比增長 8% 所抵消。

蘋果首席財務官 Luca Maestri 表示，蘋果預計截至 9 月的第四季營收表現將與上年同期的跌幅類似。根據 Refinitiv 的數據，這一銷售預測低於分析師的預期，即第四季銷售額大致持平，為 901.9 億美元。

研究公司 Futurum Group 首席執行官兼首席分析師 Daniel Newman 表示，真正擔心的是銷量何時回升以及 iPhone 銷量增長的前景如何。

根據 Refinitiv 的數據，蘋果預計 9 月份季度的毛利率為 44% 至 45%，高於分析師預期的 43.4%。Luca Maestri 在電話會議上表示，儘管預計包括 Apple TV+ 在內的服務部門將成長，但 iPad 和 Mac 的銷量將下降兩位數。