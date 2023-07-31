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iPhone 15漲價！Pro系列2大升級　螢幕邊框變窄了

▲推特爆料iPhone 15 Pro Max諜照。（圖／翻攝Ice Universal推文）

▲iPhone 15 Pro系列將漲價。（圖／翻攝Ice Universal推文）

記者張靖榕／綜合外電報導

彭博社記者戈爾曼（Mark Gurman）近日再度發表關於iPhone 15定價的報導，他表示iPhone 15系列價格將「小幅」上漲，尤其Pro系列2款手機，因為採用新的鈦金屬機身設計和升級的相機系統，漲價勢在必行。

IT之家報導，iPhone 15 Pro 和Pro Max螢幕採用「低注射壓力包覆成型」的新技術，稱為「LIPO」，這項新工藝讓蘋果手機邊框尺寸可以從當前2.2mm縮窄成1.5mm。這項技術最先用於Apple Watch Series 7，邊框更薄，釋放更多空間給顯示螢幕，未來將引入iPad。

戈爾曼預計，Apple WatchSeries 9和Ultra的晶片規格將有所升級，但今年不會推出SE版本。此外，他說蘋果去年測試深灰色鈦金屬配色，但在發布時被取消，今年Ultra 版本有望加入深灰色。

蘋果預計今年iPhone 15 的出貨量約為8500 萬部，與去年同期的iPhone 14大致持平。英國巴克萊銀行分析師提姆龍（Tim Long）此前預計，iPhone 15 Pro價格將比iPhone 14 Pro高出100美元，iPhone 15 Pro Max 則會比iPhone 14 Pro Max貴100至200美元。

iPhone 15：售價799美元，維持不變

iPhone 15 Plus：售價899美元，維持不變

iPhone 15 Pro：起售價1099 美元，iPhone 14 Pro起售價為999 美元

iPhone 15 Pro Max：起售價1199/1299美元，iPhone 14 Pro起售價為1099 美元

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