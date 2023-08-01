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賈伯斯簽名！　蘋果創立前「支票」現身拍賣會　

▲蘋果公司支票。（圖／RRauction）

▲蘋果公司支票。（圖／RRauction）

記者陳俐穎／綜合報導

近期許多罕見的蘋果收藏品在 RR 拍賣網站上開拍，其中包括蘋果史上第二張支票，由賈伯斯和沃茲尼克兩位聯合創始人簽名，以及一台能正常運行的Apple-1 電腦，另外還有一部未拆封的原裝iPhone手機等。

據介紹，這張支票是蘋果於 1976 年 3 月 19 日開出的，金額為 116.97 美元，抬頭為Ramlor, Inc. 這是一家位於舊金山帕羅奧圖的印刷電路板製造商。這張支票是蘋果開設第一個銀行帳戶後發出的臨時支票，編號為「2」，它比蘋果正式成立的日期還要早13 天。

當時，賈伯斯、沃茲尼克和隆納·韋恩三人在4 月1 日簽署了合夥協議，正式創立了蘋果公司。根據協議，兩位賈伯斯、沃茲尼克各持有公司45% 的股份，韋恩持有10% 的股份。此外，協議還規定任何超過 100 美元的支出都需要兩位合夥人的批准， 這也許是為什麼這張支票需要喬布斯和沃茲尼亞克兩人的簽名的原因。

由於這張支票的日期，有理由推測它與第一台Apple-1 電腦有關。Apple-1 是蘋果推出的第一款個人電腦，當時只是作為一個電路板套件供愛好者自行焊接。後來，蘋果公司開始提供組裝好的電腦。這張支票的起拍價為 5 萬美元以上，截止日期為 8 月 24 日。

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