iPhone 15傳起售價漲過頭　近6成網友寧願續用舊款

▲iPhone 15 Pro Max售價可能高到讓許多人買不下手。（圖／翻攝Ice Universal推文）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列新機即將在秋季發表會登場，目前消息大多指出新機售價將有感大漲，iPhone 15 Pro及15 Pro Max價格更來到史上最貴。至於大眾買不買單，根據外媒做的最新紀錄，逾半參與投票的網友都表示「不會升級」，寧願繼續用舊款的iPhone。

9TO5Mac報導，蘋果過去有一陣子發布的新機價格都維持在649美元價位，但到了2017年，iPhone X的售價大漲來到999美元，開啟「漲勢」的蘋果更在隔年將新款的iPhone XS Max售價調高至1099美元。

蘋果近年的商業模式在2018年底定，分成初階售價與高階售價的定價策略，讓想要更高階更強大功能的用戶購買Pro與Pro Max系列，而不想花大錢買手機的人則有2款初階手機型號可供購買。

不過，巴克萊銀行分析師提姆龍（Tim Long）近日表示，iPhone 15 Pro的起售價可能直接從1099美元開始，iPhone 15 Pro Max則可能從1299美元起售，換句話說，要換一支擁有所有最新功能的強大蘋果手機，需要花的錢將是史上最多。

對此，該報導做了一份民調，人們是否有意願花更多的錢買iPhone 15 Pro或Pro Max版，或者若傳言是真的，比起Pro系列，是否更有意願買初階版本。

投票結果顯示，願意花更多錢買iPhone 15 Pro系列的人，更占總投票的26.6％，覺得太貴只想買初階版本的人占10.36％；然而，寧願用現在手上的舊手機而不買新iPhone的投票人數，高達56.49％。

事實上，手機市場近來拉貨量持續下滑，iPhone全系列也不意外，究竟新機能否靠著強大的軟硬體功能增加吸引力，讓大眾願意買單，只能等到上市後見分曉。